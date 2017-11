E’ morto all’età di 96 anni il cantante jazz Jon Hendricks, noto per avere sviluppato con il suo trio Lambert, Hendricks & Ross il ‘vocalese’, un particolare stile di improvvisazione nella quale vengono cantate parole senza un vero senso che si adattano a una melodia.

Il maggiore successo discografico di Lambert, Hendricks & Ross è dovuto all’album “Sing a song of Basie” pubblicato nel 1958, il terzetto si sciolse nel 1964. In seguito Hendricks creò ‘Evolution of the Blues’, uno spettacolo teatrale che rimase attivo per parecchi anni a San Francisco, e ha lavorato come insegnante di jazz e critico musicale. Nel 1986 insieme a Bobby McFerrin vinse un Grammy con la canzone “Another night in Tunisia” per la quale scrisse il testo.