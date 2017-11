I Linkin Park hanno pubblicato un video relativo al concerto che hanno tenuto lo scorso 27 ottobre all’Hollywood Bowl di Los Angeles, il primo senza Chester Bennington. Il live, dedicato al loro frontman che si è tolto la vita il 20 luglio, ha visto la partecipazione di molti colleghi, tra i quali: Jonathan Davis dei Korn, Oliver Sykes dei Bring Me The Horizon, M. Shadows e Synyster Gates degli Avenged Sevenfold, i System of a Down al completo tranne Serj Tankian e altri ancora.

Per onorare la memoria di Chester è stato creato il One More Light Fund a sostegno di Music for Relief, l’ente di beneficenza fondato dai Linkin Park che fornisce assistenza alle vittime delle catastrofi naturali e sensibilizza l’opinione pubblica sulle problematiche del riscaldamento globale. One More Light Fund raccoglie fondi anche per supportare famiglie e persone con problemi legati alla salute mentale. Se vuoi fare una donazione clicca qui.