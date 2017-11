Il 24 novembre, Black Friday, vede scendere in campo anche il Record Store Day con una serie di pubblicazioni discografiche appositamente realizzate in concomitanza con il "venerdì nero" (negli Stati Uniti è il giorno successivo al Giorno del Ringraziamento, e tradizionalmente dà inizio alla stagione dello shopping natalizio).

Paul McCartney pubblicherà due 45 giri in vinile, ognuno dei quali conterrà una nuova versione di "Wonderful Christmastime" (uscita originariamente nel 1979).

L'ex Beatle ha ri-registrato il brano con i Roots; il 45 giri sarà disponibile in due versioni, quello in versione in vinile verde avrà sul lato B "Jesus Christ" dei Decemberist, quello in versione in vinile rosso avrà sul lato B "Peace" di Norah Jones.

Gli U2 renderanno disponibile in vinile il loro nuovo singolo "Blackout", che sul lato B avrà lo stesso brano nel remix di Jacknife Lee. Il vinile degli U2 sarà stampato dalla Third Man Records di Jack White, che metterà in vendita, sempre in vinile, anche alcuni classici della Sun Records(fra i quali la celebre "Blue suede shoes" di Carl Perkins).

L'ultimo album dei Gorillaz, "Humanz", sarà pubblicato in formato doppio picture disc. Ryan Adams metterà in commercio 1.200 musicassette del suo nuovo album "Prisoner", e Snoop Dogg pubblicherà in vinile il suo nuovo album "Neva left".

Annunciata anche tutta una serie di riedizioni: "Wake of the flood", "Blues for Allah", "From the Mars Hotel" e "Steal Your Face" dei Grateful Dead in un boxset, "The Best of Muddy Waters" (uscito nel 1958), "Blank generation" di Richard Hell & the Voidoids (nel quarantennale della prima uscita).

Qui l'elenco completo di tutte le pubblicazioni annunciate.