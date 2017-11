È online il video di "Santa's Coming For Us”, il singolo di Sia contenuto in "Everyday is Christmas", il primo album a tema natalizio della sua carriera.

Il video è interpretato da un affollato cast di protagonisti di serie televisive statunitensi: JB Smoove (“Curb Your Enthusiasm”) nei panni di Santa Claus, Dax Shepard (“Ghosted”) e Kristen Bell (“The Good Place”) in quelli dei genitori, Henry Winkler e Susan Lucci in quelli dei nonni, Caleb McLaughlin (“Stranger Things”), Sophia Lillis (“IT”) e Wyatt Oleff (“I Guardiani della Galassia Vol. 2”) nei panni dei bambini.

Henry Winkler, come certamente tutti sapete, è l'indimenticato interprete del Fonzie della serie televisiva "Happy days".

"Everyday is Christmas" contiene canzoni originali e inedite scritte da Sia e Greg Kurstin e ha in copertina il volto di Maddie Ziegler, la giovanissima ballerina già protagonista dei video di "Chandelier" e "Elastic Heart".