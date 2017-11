Questa volta il il più piccolo dei due fratelli Gallagher non si è fatto notare per qualche provocazione o punzecchiatura al fratello Noel.

Liam Gallagher, che al momento è in tour in America per portare sui palchi il suo ultimo e acclamato disco da solista “As You Were”, ha colto l’occasione per ricordare il compianto Purple One, scomparso un anno e mezzo fa, suonando dal vivo il brano “Live Forever” degli Oasis.

Ha detto Gallagher alla folla:

Immagino che voi vogliate vivere per sempre, vero? Questa è per Prince e la dedico anche a lui, yeah

Qui di seguito il video dell’esibizione a Minneapolis:

Liam Gallagher dedicated 'Live Forever to Prince in Minneapolis yesterday pic.twitter.com/vMAbqmNorv — Oasis Mania (@OasisMania) November 21, 2017

Questo è successo dopo che Liam ha citato Prince in un tweet riferito a Minneapolis, la città natale dell’artista scomparso. Sempre su twitter l’ex Oasis ha anche rivelato che la sua traccia preferita di Prince è "Purple Rain".

Minneapolis home of prince looking forward to the gig as you were LFUKING — Liam Gallagher (@liamgallagher) November 20, 2017

Purple rain — Liam Gallagher (@liamgallagher) November 20, 2017

Anche il fratello Noel aveva dedicato “Live Forever” allo scomparso Prince durante uno show a Glasgow nel 2016:

Noel Gallagher - 'Live Forever' (Prince tribute) at Glasgow (21.04.2016) pic.twitter.com/MjpgScRiH5 — Oasis Mania (@OasisMania) November 21, 2017

Recentemente, in un'intervista concessa ai microfoni di Absolute Radio, Liam ha detto che vorrebbe vedere Mr. Bean nei panni di suo fratello Noel in un docu-film sulla storia degli Oasis.