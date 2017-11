Gli indie rocker islandesi Sigur Ros pubblicheranno una serie di vinili rari e mai realizzati prima in concomitanza con il loro primo festival di arte natalizia "Norður og Niður" in Islanda. Le pubblicazioni comprenderanno anche alcune registrazioni dei loro collaboratori.

Insieme a queste uscite, il frontman della band Jónsi, pubblicherà una sua personale compilation di musica elettronica dal nome “Frakkur, 2000-2004”. Questa compilation conterrà brani provenienti da diversi album inediti e sarà disponibile al festival in una tiratura limitata di 100 copie.

Qui di seguito un estratto di Frakkur, 2000-2004”:

Jónsi, il suo produttore di lunga data Alex Somers e il compositore Paul Corley si sono uniti per l’album intitolato “Liminal Remixes”, una raccolta di versioni ambient e inedite di alcuni classici dei Sigur Rós. In aggiunta a questo, l’EP “All Animals” di Jónsi e Somers, originariamente pubblicato nel 2009 come disco bonus insieme al loro album in collaborazione “Riceboy Sleeps”, è stato ristampato in vinile per la prima volta. Infine la band pubblicherà “Sigur Rós Route One”, un disco che raccoglierà i momenti salienti del loro evento estivo del 2016, "slow TV".

Il festival si svolgerà dal 27 al 30 dicembre presso la sala concerti e conferenze "Harpa" di Reykjavík.