Il nuovo album "No_One Ever Really Dies" del trio originario della Virginia uscirà il prossimo 15 dicembre. Lo ha reso noto il leader dei N.E.R.D. Pharrell Williams con un post pubblicato sul suo profilo Twitter ufficiale dove si vede anche quella che potrebbe essere la copertina del disco.

NO_ONE EVER REALLY DIES. DECEMBER 15 pic.twitter.com/iMWSIPVns8 — Pharrell Williams (@Pharrell) November 22, 2017

"No_One Ever Really Dies" vedrà la collaborazione di Ed Sheeran, Kendrick Lamar, M.I.A., André 3000, Gucci Mane, Future, Wale e Rihanna, quest’ultima ospite del singolo "Lemon", da poco pubblicato

Il trio ha recentemente partecipato al ComplexCon, evento che ha sancito il loro ritorno dal vivo dopo tre anni di assenza dai palchi.