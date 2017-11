Al rapper 21enne venuto a mancare nella notte dello scorso 15 novembre, l’amico e collaboratore Wiggy ha dedicato un video per ricordarlo. Il filmato, non certo il primo realizzato dal filmaker per il rapper, mostra l’artista durante i viaggi in aereo, le pause nel backstage e le performance sul palco. “Are you really surprise you’re here?” è il titolo che è stato scelto: una frase pronunciata dallo stesso Peep nel video mentre si interroga sulla sua carriera.

Il giovane rapper è stato rinvenuto senza vita sul suo tour bus poco prima del concerto di Tucson, in Arizona. Come causa della morte, l’ipotesi più accredita sembra essere quella dell’overdose, ma non è stata diffusa alcuna comunicazione ufficiale in merito.