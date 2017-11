L’ex tastierista di Marilyn Manson Madonna Wayne Gacy conosciuto anche come Pogo (all’anagrafe Stephen Gregory Biel Jr.) è un altro che quanto a dichiarazioni non si fa mancare nulla. Lo scorso luglio condannò Chester Bennington, Chris Cornell e Kurt Cobain per essersi suicidati ed avere così abbandonato le rispettive famiglie.

Scrisse all’epoca: “Tutto ha un fottuto prezzo e se non riesci a gestire il mondo del rock, la depressione, le droghe o altro, allora non entrarci”. Ora torna sull’argomento e augura a Kurt Cobain di ‘bruciare all’inferno’ a causa di un suo presunto plagio.

Come riportato da Alternative Nation, sottolineare le somiglianze che esistono tra "Smells like teen spirit" dei Nirvana e "Godzilla" dei Blue Oyster Cult e "Eighties" dei Killing Joke non è una novità, ma Pogo non se ne fa una ragione. In un post su Facebook, poi cancellato, linkava "Godzilla" scrivendo "Brucia all’inferno Kurt". Ad "Eighties", invece, associava il messaggio: "Questo è il motivo per quale ti sei ucciso, perché sei un fottuto ladro."

Qui sotto si possono ascoltare le tre canzoni.