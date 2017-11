Il frontman dei Queens of the Stone Age Josh Homme ha dedicato parole di ammirazione per il chitarrista degli AC/DC Malcolm Young scomparso lo scorso 18 novembre all’età di 64 anni dichiarando come sia stato per lui fonte d’ispirazione.

In una intervista rilasciata a Mojo Josh Homme ha ricordato come cercò di emulare il ‘robotico’ stile chitarristico di Young quando lasciò i Kyuss: “Volevo vedere come fosse suonare un qualcosa fino a cadere in trance. Suonare una nota è molto più difficile che suonarne cinquanta. Questo è quello che ho imparato, perchè suonavo la chitarra ritmica, cercavo di suonare come Malcolm Young, provavo a suonare un riff come un robot. Così ho scritto il primo disco dei Queens of the Stone Age.”