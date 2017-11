Patti Smith torna in concerto in Italia per questo ultimo scorcio di 2017. Sono tre gli appuntamenti annunciati dalla musicista di Chicago: il 13 dicembre al Teatro dell’Opera di Roma, il 14 al Duomo di Casertavecchia e il 16 dicembre in Vaticano nell’Aula Paolo VI per la 25esima edizione del concerto di Natale.

Ad accompagnarla sul palco la figlia Jesse al pianoforte e, solo per il concerto in Vaticano, il violoncellista Giovanni Sollima.

I biglietti per il concerto al Teatro dell’Opera sono in vendita su Ticketone.it. Quelli del live di Caserta per info contattare il numero 0823 353336, mentre per quello in Vaticano si trovano info su concertodinatale.it e alla pagina web clappit.com/biglietti-concerto-di-natale/homePage.html