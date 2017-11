E’ morto all’età di 78 anni Warren ‘Pete’ Moore, uno dei membri originali dei Miracles, leggendario gruppo vocale della Motown. La scomparsa è stata confermata dall’altrettanto leggendario fondatore dell’etichetta Berry Gordy.

Queste le parole del produttore: "Sono profondamente rattristato per la morte di Warren 'Pete' Moore, essere umano raffinato e stimato membro della famiglia Motown. Pete era un membro originale del mio primissimo gruppo, i Miracles. Era uno spirito tranquillo con una meravigliosa voce da basso alle spalle della voce morbida di Smokey Robinson, cantante solista è stato anche co-autore di alcuni successi dei Miracles."

Amico d'infanzia di Smokey Robinson, formò con lui a Detroit un gruppo vocale, ai tempi del liceo, chiamato Five Chimes and the Matadors, prima di firmare con la Motown di Berry Gordy nel 1959. Poco dopo cambiarono il loro nome in Miracles.

Moore è stato il coautore di molti dei singoli dei Miracles, compresi i classici "The tracks of my tears", "Ooo baby baby", "My girl has gone" e "Love machine". Ma ha scritto anche per altri artisti della Motown come Marvin Gaye ("Is not that peculiar"," I'll be doggone") e i Temptations ("Since I lost my baby").

Smokey Robinson uscì dai Miracles nel 1971, mentre Moore vi rimase fino allo scioglimento nel 1978. Nel 2012, Moore è stato inserito nella Rock and Roll Hall of Fame insieme ai Miracles.