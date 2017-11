Il sito di memorabilia gottahaverockandroll.com ha messo all'asta delle foto di nudo che hanno per soggetto una giovanissima Madonna: gli scatti sono stati effettuati dal fotografo Cecil I. Taylor presso l'Art World Institute of Creative Arts di Ann Arbor nel 1977, quando Louise Veronica Ciccone non aveva ancora compiuto diciannove anni. I due si incontrarono sempre a Ann Arbor, Michigan, città dove nacquero gli Stooges di Iggy Pop presso la quale Madonna, all'epoca, aveva stabilito la propria residenza.

Il lotto, la cui base d'asta è stata fissata tra gli 800 e i 1200 dollari americani, include un totale di 108 immagini (tre delle quali sono state rese disponibili in anteprima da TMZ), oltre che le firme del fotografo e della cantante. All'incanto sarebbero finiti anche un capo di biancheria appartenuta a Madonna e una lettera che le fu inviata da Tupac Shakur, la star gangsta rap alla quale la cantante fu legata sentimentalmente per un breve periodo nel 1994: i due articoli, tuttavia, sono stati ritirati dal mercato in seguito a una diffida fatta emanare dalla stessa diva dal tribunale di New York. Nel documento depositato presso il giudice Madonna sostiene che i due oggetti le siano stati sottratti con l'inganno da una ex collaboratrice - l'ex amica e consulente Darlene Lutz - che li avrebbe poi venduti alla casa d'aste per trarne profitto.