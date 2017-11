Il frontman dei Jet presenterà dal vivo il proprio album di debutto solista, "Sugar Rush", con un mini-tour italiano nel corso del prossimo mese di febbraio: Nic Cester, accompagnato dai Milano Elettrica - band composta da Sergio Carnevale (Bluvertigo), Daniel Plentz (Selton), Adriano Viterbini (Bud Spencer Blues Explosion), Roberto Dragonetti e Raffaele Scogna - sarà di scena il prossimo 15 febbraio al Monk di Roma, il 16 al Locomotiv Club di Bologna e il 18 al Santeria Social Club di Milano.

I biglietti sono disponibili sul circuito Ticketone.

Prodotto da Jim Abiss (Adele, Arctic Monkeys, Queens of the Stone Age), "Sugar rush" è stato registrato da Tommaso Colliva tra le Officine Meccaniche di Milano e gli Air Studios di George Martin a Londra insieme ai Calibro 35, il gruppo funk-jazz milanese composto da Massimo Martellotta, Enrico Gabrielli, Fabio Rondanini, Luca Cavina e dallo stesso Tommaso Colliva (che ha all'attivo collaborazioni con Muse, Afterhours e The Kolors). Oltre ai Calibro 35, in studio con Nic Cester è entrata anche un'altra band italiana, The Milano Elettrica (Cester ci collabora da un po': qui il video #NoFilter girato per Rockol), della quale fanno parte anche Sergio Carnevale (Bluvertigo), Daniel Plentz (Selton), Adriano Viterbini (Bud Spencer Blues Explosion), Roberto Dragonetti e Raffaele Scogna.