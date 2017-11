Noel Gallagher è tornato a parlare dei Radiohead dopo aver espresso già in passato giudizi non poco lusinghieri nei confronti della musica della band di "Creep" ("Se Thom Yorke facesse i suoi bisogni in una lampadina e poi la cominciasse a gonfiare, avrebbe un punteggio di 9 dalla rivista Mojo", aveva detto un paio di anni fa).

In un'intervista concessa al quotidiano irlandese Irish Independent l'ex Oasis si è confrontato con il giornalista sui Radiohead. Il giornalista gli ha chiesto se è vero che una volta ha detto che il suo gatto è più rock'n'roll dei Radiohead. Noel ha risposto:

Assolutamente. Boots è un demonio.

Poi gli ha chiesto se ha rivalutato un po' i Radiohead dopo averli visti sul palco del festival di Glastonbury. E Noel ha detto:

"Senti, hanno fatto alcune cose buone".

Ma c'è un "ma".

Il giornalista, infatti, quasi anticipando le parole di Noel, ha detto: "Ma non sono una party band".

E Gallagher ha aggiunto: