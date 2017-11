“Every day is a vinil day” è un'iniziativa che ha lo scopo di far riscoprire e rivalutare il patrimonio discografico italiano ed internazionale di Sony anche nel formato "classico" del 33 giri in vinile. Radio Capital e Rockol sono media partner ufficiali dell’iniziativa, guidando ogni giorno all’ascolto di un album, anzi di un 33 giri, tra storie e aneddoti. L’appuntamento su Radio Capital è dal lunedì al venerdì in SettantaOttantaNovanta dalle 16 alle 17 e il sabato in Back & Forth tra le 16 e le 18.

Il disco finale della trilogia che comprende “Bringing it all back home” (1965) e proseguita con “Highway 61 revisited” (sempre 1965), i 18 mesi dello stato di grazia di Dylan.

Pubblicato il

16 maggio 1966

Stato culturale

Basterebbe solo dire è il primo album doppio della storia del rock; una canzone, “Sad eyed lady of the lowlands” sul vinile occupa da sola una facciata intera. E' il classico dei classici di Dylan? Se la gioca con "Higway 61 revisited".

La produzione

Un fiume inarrestabile di suoni, parole, suggestioni rielaborate in modo assolutamente rivoluzionario. Dylan, in queste 14 canzoni ha riscritto la storia del rock, unendo in modo inedito strumenti tradizionali come il piano e le tastiere, creando un suono destinato a rimanere immortale, anche grazie all’aiuto degli Hawks di Robbie Robertson, che in seguito sarebbero diventati The Band. La Band per eccellenza, appunto.

La canzone fondamentale

"Parla proprio come una donna, fa l'amore proprio come una donna, ma va in crisi proprio come una bimba": una ballata storica, che Dylan scrisse il giorno del ringraziamento del 1965, in tour a Kansas City, ispirandosi a Edie Sedgwick, una delle muse della Factory di Andy Warhol.

TRACKLIST:

Lato A

Lato 1

Rainy Day Women No. 12 & 35

Pledging My Time

Visions of Johanna

One of Us Must Know (Sooner or Later)



Lato B

I Want You

Stuck Inside of Mobile with the Memphis Blues Again

Leopard-Skin Pill-Box Hat

Just Like a Woman

Lato C

Most Likely You Go Your Way (And I'll Go Mine)

Temporary Like Achilles

Absolutely Sweet Marie

4th Time Around

Obviously 5 Believers



Lato D

Sad Eyed Lady of the Lowlands