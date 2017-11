Pare che non ci siano più possibilità, per la già star della fortunata serie televisiva "La famiglia Partridge" da decenni sulle scene come cantante , di vedere migliorare il proprio quadro clinico: secondo TMZ, la testata che nella giornata di ieri per prima ha riferito del ricovero dell'artista, le condizioni di David Cassidy sarebbero ormai irreversibili. Affetto da una forma di demenza generativa, il sessantasettenne è stato preso in cura dallo staff medico di un ospedale della Florida in seguito al collasso di reni e fegato: se in un primo momento pareva che un trapianto epatico potesse contribuire a ridare a Cassidy un po' di speranza, il peggioramento delle sue condizioni registrato nelle ultime ore ha tolto l'intervento chirurgico dall'elenco delle opzioni praticabili.

"Non c'è la possibilità di effettuare un trapianto, sarebbe inutile", ha riferito una fonte a TMZ, secondo la quale la famiglia di Cassidy - che al momento si troverebbe intubato, in terapia intensiva - sarebbe già stata richiamata dai medici presso la struttura sanitaria in previsione di un ulteriore - e definitivo - aggravarsi della situazione.