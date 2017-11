David Cassidy, 67 anni, cantante e attore figlio di Jack Cassidy ed Evelyn Ward noto al pubblico generalista per aver fatto parte del cast - nei panni di Keith - della fortunata serie televisiva "La famiglia Partridge", è stato ricoverato in condizioni critiche in un ospedale della Florida: l'indiscrezione è riferita da TMZ, secondo la quale le condizioni dell'artista - titolare di una vasta discografia sia come solista che con la Partridge Family, per un totale di quasi una trentina di uscite tra lavori in studio, pubblicazioni dal vivo, compilation e raccolte - sarebbero sensibilmente peggiorate nelle ultime ore.

Posto in un primo momento in stato di coma indotto dai medici, l'artista sarebbe tornato cosciente, benché un cedimento degli organi interni - reni e fegato, stando a quanto fatto trapelare dalla testata americana - abbiano peggiorato drasticamente il quadro clinico, tanto da rendere indispensabile un trapianto epatico, che però - date le condizioni del paziente - non è detto che possa essere effettuato.

Lo scorso 20 febbraio l'artista annunciò ufficialmente di essere affetto da una forma degenerativa di demenza, e di volersi ritirare definitivamente da qualsiasi attività pubblica.