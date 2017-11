Orfani da ormai un anno della loro leader, i Dap-Kings hanno offerto un toccante tributo dal vivo al "Tonight Show" di Jimmy Fallon: ospite della trasmissione condotta dallo showman di Bay Ridge, Stato di New York, la formazione soul/r'n'b che collaborò con Amy Winehouse su alcuni brani di "Back to Black" del 2006 si è prodotta nell'esecuzione di due brani inclusi in "Soul of a Woman", ultimo album registrato col gruppo insieme a Sharon Jones, "Sail On" e "Searching for a New Day", con la voce della cantante riprodotta da un giradischi installato sul palco.

Nata a North Augusta, South Carolina, nel 1956, ma trasferitasi con la famiglia in giovanissima età a New York, Sharon Jones è morta il 18 novembre del 2016 per le conseguenze di un tumore al pancreas.