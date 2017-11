Il30 novembre, e solo per un giorno, arriverà nei cinema italiani grazie a Nexo Digital (qui l'elenco delle sale) "Let's play two"; il film-concerto della performance dei Pearl Jam al Wrigley Field di Chicago, diretto da Danny Clinch, con i brani più noti dei Pearl Jam, interviste esclusive e speciali dietro le quinte.

Il film concerto spazia attraverso tutto il catalogo di brani originali e cover che hanno caratterizzato la carriera venticinquennale della band. Attraverso gli occhi di Danny Clinch e le voci dei Pearl Jam (Eddie Vedder, Stone Gossard, Mike McCready, Matt Cameron, Jeff Ament), il film mostra il passato e il presente sia della band sia della squadra di baseball dei Chicago Cubs, che nel 2017 ha vinto il campionato per la prima volta dopo 108 anni, e di cui Vedder è un grande tifoso.

La sua canzone "All the way", che si vede nel film, non è l'unico caso di incrocio tra il rock e il "national pasttime", il passatempo nazionale del baseball, anzi. In ogni partita, per esempio, negli stadi si sento le cosidette "Pump up songs", le canzoni che accompagnano l'entrata dei giocatori e incitano il pubblico. Tra le più famose, l'uso di "Enter sandman" per Mariano Rivera, il "closer" più famoso di tutti i tempi, ovvero il lanciatore a cui spetta il compito di chiudere la partita, eliminando gli ultimi battitori. L'uomo degli incubi per le squadre avversarie, appunto

Spesso i cantanti rock cantano alle partite, nel "Seventh inning stretch", la pausa a metà del settimo inning, in cui lo stadio si alza e si stiracchia cantando "Take Me Out to the Ball Game" (nel film lo fa ovviamente Vedder ad una partita dei Cubs).

Per non parlare degli inni americani, ad inizio partita. O di tradizioni particolari, come quella che lega "Sweet caroline" di Neil Diamond ai Boston Red Sox, e che viene cantata in coro alla fine dell'ottavo inning.

E poi c'è chi ha costituito un gruppo dedicato allo sport: i Baseball Project, guidati da Steve Wynn, con Peter Buck dei R.E.M.: scrivono e cantano solo canzoni dedicate alle storie dei grandi del baseball, che è un enorme serbatoio di storie, come anche "Let's play two" racconta benissimo.