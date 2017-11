“Everyday is a vinyl day” è un'iniziativa che ha lo scopo di far riscoprire e rivalutare il patrimonio discografico italiano ed internazionale di Sony anche nel formato "classico" del 33 giri in vinile. Radio Capital e Rockol sono media partner ufficiali dell’iniziativa, guidando ogni giorno all’ascolto di un album, anzi di un 33 giri, tra storie e aneddoti. L’appuntamento su Radio Capital è dal lunedì al venerdì in SettantaOttantaNovanta dalle 16 alle 17 e il sabato in Back & Forth tra le 16 e le 18.

“Dieci stratagemmi” è un disco del 2004 il cui titolo prende spunto dai consigli indicati nell’opera cinese di strategia militare, risalente all'epoca della dinastia Ming, "I 36 stratagemmi" - peraltro "Attraversare il mare per ingannare il cielo", sottotitolo dell’album, è il primo dei 36 riportati nel volume da cui deriva l'ispirazione.

I testi sono intrisi di rabbia e polemica verso un degrado politico-sociale galoppante: l’artista siciliano suggerisce una via d’uscita, un modo per resistere e sopravvivere a questa evoluzione del mondo e al suo peggioramento, e lo fa proprio indicando 10 accorgimenti utili.

Il ventiquattresimo album di Franco Battiato è sofisticato, elegante, raffinato e visionario, a partire dal primo brano “Tra sesso e castità”. Musiche geniali e parole intense caratterizzano ogni canzone, dall’insofferenza che si respira in “Ermeneutica” alle sperimentazioni di "Apparenze e Realtà" (in collaborazione con Maurizio Arcieri dei Krisma) fino alla poetica "Le aquile non volano a stormi", ricca di contaminazioni orientali.

Pubblicato:

2004, Sony Music

Stato culturale:

Il mondo si evolve e si assiste a un generale peggioramento, nella società e nelle istituzioni. Rabbia e polemica affiorano in superficie attraverso le parole scritte con l’inseparabile Manlio Sgalambro. Per sopravvivere al dilagante abbrutimento del mondo, si può ricorrere a una serie di espedienti che permetterebbero di raggiungere, attraverso un percorso che si snoda tra spiritualità e passione, l’essenza della saggezza.

La produzione:

L’album, pubblicato nel 2004, dal punto di vista sonoro è fortemente sperimentale. Generi musicali differenti si intersecano tra loro in una produzione che vede la collaborazione con numerosi artisti tra cui i Krisma, Cristina Scabbia dei Lacuna Coil, Saturnino e la cantante giapponese Kumi C. Watanabe.

La canzone fondamentale:

“Tra sesso e castità”, brano intenso e maestoso, vede il Maestro confrontarsi con il tempo che passa (“Scorrono gli anni nascosti dal fatto che c'è sempre molto da fare e il tempo presente si lascia fuggire con scuse condizionali” ) e le riflessioni sull’“eterno scontro tra sesso e castità”. L’armonia riflette esattamente la filosofia del brano: la lotta tra piacere carnale ed elevazione spirituale viene ben rappresentata attraverso un duello sonoro di leggerezza e solennità.

La tracklist:

Tra sesso e castità

Le aquile non volano a stormi

Ermeneutica

Fortezza Bastiani

Odore di polvere da sparo

I'm that

Conforto alla vita

23 coppie di cromosomi

Apparenza e realtà

La porta dello spavento supremo (il sogno)