Ultimo della Milano Music Week: concerti, incontri con gli artisti, dj set, panel e workshop. "Quando abbiamo iniziato a pensare al programma sei mesi fa, volevamo arrivare proprio a questo", racconta Luca De Gennaro, responsabile artistico: "200 artisti sui palchi della città, che vanno dal black metal norvegese al folk salentino, da Arbore a Ghali. La risposta degli operatori è stata molto forte -Spero che alla fine della settimana siate tutti afflitti dalla sindrome FOMO, la tipica sindrome dei festival, la fear of missing out, la paura di perdersi qualcosa. Vorrà dire che abbiamo fatto un bel programma".

Ecco il programma completo degli event in cartellone oggi, domenica 26 novembre

MUSICA SULLA SOGLIA 11.30 #live

LORENZO PALMERI E ELIO MARCHESINI

Aeroporto di Milano Malpensa – Terminal I – La porta di Milano / Soglia Magica

by Sea

Ingresso gratuito

UN ALTRO DERBY POSSIBILE 14.00 #incontroconartista

Arena Civica Gianni Brera – Viale Giorgio Byron, 2

by Santeria Social Club Milano e Nowalls

Ingresso gratuito

BRUNO BOLLA, GERARDO FRISINA, DAVIDALE: BROTHEROOD 17.00-2.00 #live

TBC Milano

Ingresso gratuito

PARANOID LONDON + SPAZIO PALAZZO 17.00 #live

Base, Via Bergognone, 34

by Linecheck Music Festival

Ingresso a pagamento

MMW INCONTRA EUGENIO FINARDI 17.30 #incontro #live

Mare Culturale Urbano, Via Giuseppe Gabetti, 15

“Ascoltiamo un disco” Sugo di Eugenio Finardi con Luca De Gennaro e Eugenio Finardi

by Mare Culturale Urbano

Ingresso gratuito

FREDDIE GIBBS + IAMNOBODI 19.00 #live

Base, Via Bergognone, 34

by Linecheck Music Festival

Ingresso a pagamento

X FACTOR MUSIC DISTRICT 19.00 #live

20-26/11

Via Garibaldi, 115

by Sky

Ingresso gratuito

MATTHEW LEE "SAMSUNG DISTRICT LIVE” 19.30 #live

Samsung District, Via Mike Bongiorno, 9

by Samsung

Ingresso gratuito

ROCCO TANICA “SAMSUNG DISTRICT LIVE “ 21.00 # live performance

Samsung District, Via Mike Bongiorno, 9

by Samsung

Ingresso gratuito

VINILE LAB: Lorenzo Rigo Electronic Live Set - Don't Call Me

Cocco! 21.00 #live

Vinile, Via Tadino 17

Ingresso gratuito

CLUB MTV PARTY 21.00 #live

ROLLOVER SPECIAL EDITION WITH EROL ALKAN

Apollo Club, Via Giosuè Borsi, 9

by MTV

Ingresso gratuito (a inviti)

CURTIS HARDING 21.00 #live

Circolo Arci Magnolia, Via Circonvallazione Idroscalo 41, Segrate, (MI)

by Circolo Arci Magnolia

Ingresso a pagamento + tessera ARCi

SPECIAL ROCKABILLY NIGHT FEAT 50 SPECIAL 21.00 #djset

Rocknroll Club, Via Giuseppe Bruschetti, 11

by Rocknroll Club

Ingresso gratuito

SPECIALE SPIRIT IN BLUES - NINE BELOW ZERO 21.30 #live

Spirit de Milan – Via Bovisasca 57/59 20157 Milano

