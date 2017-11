Quindto giorno della Milano Music Week, che proseguie fino al 27 novembre. Ogni giorno concerti, incontri con gli artisti, dj set, panel e workshop. "Quando abbiamo iniziato a pensare al programma sei mesi fa, volevamo arrivare proprio a questo", racconta Luca De Gennaro, responsabile artistico: "200 artisti sui palchi della città, che vanno dal black metal norvegese al folk salentino, da Arbore a Ghali. La risposta degli operatori è stata molto forte -Spero che alla fine della settimana siate tutti afflitti dalla sindrome FOMO, la tipica sindrome dei festival, la fear of missing out, la paura di perdersi qualcosa. Vorrà dire che abbiamo fatto un bel programma".

Ecco il programma completo degli event in cartellone oggi, venerdì 24 novembre

FRANCESCO GAROLFI “odissea nel rock” 10.30/11.30/14.30/16.30 #live Aeroporto di Milano Malpensa - terminal I - La Porta di Milano/Soglia Magica,

by Sea

Ingresso gratuito

Sito: www.seamilano.eu

DJ NORA BEE 14.00 #live

Straf Bar, via S.Raffaele, 3

by Straf Hotel & Bar

Ingresso gratuito

Evento FB: https://it-it.facebook.com/STRAFhotel/

EXCHANGES 18.00 #live #djset

MALEDETTI (RICCARDO SCHIRÒ + LAMUSA II) / MORKEBLA

Ex Caselli Daziari Arco della Pace, Piazza Sempione

by Electropark

Ingresso libero su sottoscrizione

Sito: www.electropark.it



BUSKER: 18.00-22.00 #live

Palchetto Via Corsico,

by RAL 8022

Ingresso gratuito

CLINICS 18.00 #incontroconartista

Jacaranda, Via Corsico, 8

by Ral 8022

Ingresso gratuito

#ORIGINALSMILANO TALKS FABRI FIBRA & PAOLA ZUKAR 18.00 #incontro

adidas Originals Flagship Store Milano; via A. di Tocqueville, 11

by #OriginalsMilano, Santeria Social Club e Rap Burger

Ingresso gratuito su registrazione

RENZO ARBORE 18.30 #incontroconartista

La Feltrinelli Piazza Piemonte

by Sony Music

Ingresso gratuito

X FACTOR MUSIC DISTRICT : CONCORRENTI IN GARA XF11 19.00 #live

20-26/11

Via Garibaldi, 115

by Sky

Ingresso gratuito

ANDY ROSH / STEFANO BRUSONI 19.00 #live

Straf Bar, Via S. Raffaele, 3

by Straf Hotel & Bar

Ingresso gratuito

BILLBOARD OFFICIAL PARTY 19.30 #live

55 Milano, via Piero della Francesca, 55/A

by Billboard Italia

Ingresso a pagamento

Sito: www.billboard.it

Evento FB: @billboarditalia

MATTHEW LEE "SAMSUNG DISTRICT LIVE” 19.30 #live

Samsung District, Via Mike Bongiorno, 9

by Samsung

Ingresso gratuito

Sito: www.samsung.com/it

LISTENING PARTY BENEVOLENCE: OPUS 3000 19.30 #live

Serendeepity, corso di Porta Ticinese, 100

by INRI e Serendeepity

Ingresso gratuito

Sito: http://www.serendeepity.net

Evento FB: facebook.com/events/2033079800301847

MARTE LABEL VINYL PARTY 20.00 #live

DELLERA & DE RUBERTIS / LERCIO /JOE EVAN / djset PINNACLE

Associazione Arci Ohibò, Via Benaco, 1

by Associazione Ohibò e Marte Label

Ingresso a pagamento + tessera arci

Sito: www.associazioneohibo.it

Evento FB: https://www.facebook.com/events/356024611506753

BOOSTA SAMSUNG DISTRICT LIVE 21.00 #live

Samsung District, Via Mike Bongiorno, 9

by Samsung

Ingresso gratuito

Sito: www.samsung.com/it

FAVONIO “COMPAGNO DI VIAGGIO LIVE” 21.00 #live

La Salumeria della Musica, Via Antonio Pasinetti, 4

by La Salumeria della Musica e Favonio

Ingresso a pagamento

Sito: www.lasalumeriadellamusica.com

Evento FB: https://www.facebook.com/events/120294155331422/

KENNY DOPE GONZALEZ 21.00 #live

Dude Club, Via Carlo Boncompagni,44

by Dude Club e Futura

Ingresso a pagamento

Sito: www.dude-club.net

Evento FB: https://www.facebook.com/events/186043061964946/

DRACULA ROCKSHADOWOPERA 21.00 #live

PERTURBAZIONE

Teatro dell'Infanzia Maciachini, Via Giovanni Bovio, 5

by Fondazione Teatro per Ragazzi e Giovani Onlus

Ingresso a pagamento

Sito: www.fondazionetrg.it

Evento FB: https://www.facebook.com/events/122646518380845/

TOUCH OF GLASS: MOKAMBO BROTHERS 21.00 #live

TOM, Via Molino delle Armi angolo Via della Chiusa

by Mokambo Brothers

Ingresso gratuito

www.tompaper.it

Evento FB: https://www.facebook.com/pg/mokambobrothers/about/?ref=page_internal

WOW · ROBA FRESCA A MILANO CON BELIZE // AMARI // BERG: 21.00

Circolo Arci Magnolia Via Circonvallazione Idroscalo 41, Segrate, (MI)

by Circolo Arci Magnolia

Ingresso a pagamento + tessere ARCI

SOUNDHERITAGE 21.30-02.00 #live #mostra

BOOT & TAX / PAQUITA GORDON

PAC - Padiglione d’Arte Contemporanea, Via Palestro 14

by Le Cannibale

Ingresso a pagamento

Sito: www.lecannibale.it

Evento FB: http://bit.ly/lecannibalepac

JAMES HOLDEN & THE ANIMAL SPIRITS / TELEFON TEL AVIV / KOKOKO! / IOSONOUNCANE + PAOLO ANGELI / ARIWO / WANDL / NIAGARA / ASH KOOSHA 21.30

Base, Via Bergognone 34

by Linecheck Music Festival

Ingresso a pagamento

Evento Fb: https://www.facebook.com/events/493687934314064/



DARIO PIANA PRESENTS SOULPLEASURE 21.30 #live

Vinile, Via Tadino 17

Ingresso gratuito

Evento FB: https://www.facebook.com/dario.piana

HARDCORE ITALIA 22.00 #live #mostra

OFFICIAL SHOWCASE MMW

Space 25, Via Toffetti, 25

by Sonic Solution Entertainment

Ingresso a pagamento

Sito: www.sonicsolution.it

Evento FB: bit.ly/HardcoreItalia_OfficialShowcase

LAMBSTONE, AUDYAROAD, THE CROWSROADS 22.00 #live

Legend Club, Vie Enrico Fermi, 98

by Davvero Comunicazione

Ingresso gratuito

Sito: www.davverocomunicazione.com

Evento FB: https://www.facebook.com/events/122500365132123/?ti=icl



NOT WAVING / STILL 22.00 #live

Teatro Principe, Viale Bligny, 52

by Club to Club e PRY

Ingresso gratuito su registrazione

Sito: www.absolut.com/it/news

Evento FB: https://www.facebook.com/events/125511114822955

FABRICE 22.30 #djset

Via Corsico, 3

by RAL 8022

Ingresso gratuito

BANDIERA GIALLA - IL NOSTRO CANTO LIBERO 22.30 #live

Spirit de Milan – Via Bovisasca 57/59 20157 Milano

Ingresso a pagamento

Sito: www.spiritdemilan.it

Evento facebook: https://www.facebook.com/events/314251109056101/

THE ORDINARY MIXER 23.00 #live

SOCKSLOVE + LEO FURIOSO + CHARLES PHILIP

TOM, Via Molino delle Armi angolo Via della Chiusa

Ingresso gratuito

Sito: www.tompaper.it

Evento FB: https://www.facebook.com/theordinarymarket/

DAVIDE SHORTY E STRANIERO BAND 23.00 #live

Arci Biko, Via Ettore Ponti, 40

by Smc Italia

Ingresso a pagamento

Sito: www.bikoclub.net

PEER MUSIC NIGHT

KLUNE / NAVA / MAIOLE / TALPAH / LINOLEUM 23.00

Rocket, Alzaia Naviglio Grande 96,

by Linecheck Music Festival, Peer Music, Linoleum,

Ingresso gratuito

MAMACITA 23.00 #djset

Fabrique, Via Gaudenzio Fantoli, 9

by Mamacita

Ingresso a pagamento

Evento FB: https://www.facebook.com/events/555090868160360/

YOUNG MARCO + ROLLOVER DJS 23.30 #live #djset

Apollo Club ,Via Giosuè Borsi, 9

by Rollover Milano

Ingresso gratuito

Sito: www.facebook.com/apolloclubmilano

SPENCER PARKER + AEQUAL 23.30 #live

Tunnel Club, Via Sammartini, 30

by Roots

Ingresso a pagamento