Quarto giorno della Milano Music Week, che proseguie fino al 27 novembre. Ogni giorno concerti, incontri con gli artisti, dj set, panel e workshop. "Quando abbiamo iniziato a pensare al programma sei mesi fa, volevamo arrivare proprio a questo", racconta Luca De Gennaro, responsabile artistico: "200 artisti sui palchi della città, che vanno dal black metal norvegese al folk salentino, da Arbore a Ghali. La risposta degli operatori è stata molto forte -Spero che alla fine della settimana siate tutti afflitti dalla sindrome FOMO, la tipica sindrome dei festival, la fear of missing out, la paura di perdersi qualcosa. Vorrà dire che abbiamo fatto un bel programma".

Ecco il programma completo degli event in cartellone oggi, giovedì 23 novembre

DJ NORA BEE 14.00-14.30 #live

Straf Bar, Via S. Raffaele, 3

By Straf Hotel & Bar

Ingresso gratuito

Evento FB: https://it-it.facebook.com/STRAFhotel/

MMW INCONTRA MAURO PAGANI E STEFANO SENARDI 18.00 #incontroconartista

Santeria Social Club, Viale Toscana, 31

Ingresso gratuito

EXCHANGES 18.00 -00.00 #live #djset

ALAIN PANTELEIMONOFF / FRANCESCO FONASSI / LLL+ALFA

Ex Caselli Daziari Arco della Pace, Piazza Sempione

by Electropark

Ingresso libero su sottoscrizione

Sito: www.electropark.it

BUSKER: 18.00 #live

Palchetto Via Corsico, 3

by da RAL 8022

Ingresso gratuito

#ORIGINALSMILANO TALKS IZI & CHARLIE CHARLES 18.00 #incontro

adidas Originals Flagship Store Milano; via A. di Tocqueville, 11

by #OriginalsMilano, Santeria Social Club e Rap Burger

Ingresso gratuito su registrazione

X FACTOR MUSIC DISTRICT : CONCORRENTI USCITI XF11 19.00 #live

20-26/11

Via Garibaldi, 115

by Sky

Ingresso gratuito

FOREVER YOUNG 19.00 e 23.00 #live

DJSET E LIVE PERFORMANCE SAX ALOX

Straf Bar, via S. Raffaele, 3

by Straf Hotel & Bar

Ingresso gratuito

IISO 20.00 #live

Associazione Arci Ohibò, Via Benaco, 1

by Associazione Ohibò

Ingresso a pagamento + tessera ARCI

www.associazioneohibo.it

Evento FB: https://www.facebook.com/events/121272098629485/

LIBERO 20.00 #live

Santeria Paladini 8, Via Privata Ettore Paladini, 8

by Santeria Paladini 8

Ingresso gratuito

Sito: www.santeria.milano.it/paladini/

PERFUME GENIUS / MOSES SUMNEY / JACQUES / CARI CARI 20.30

Base, Via Bergognone, 34

by Linecheck Music Festival

Ingresso a pagamento

Evento Fb: https://www.facebook.com/events/493687934314064/



NESLI PRESENTA "FRANCESCO TARDUCCI” 21.00 #live

Fabrique, Via Fantoli,9

by Live Nation

Ingresso a pagamento

Sito: www.livenation.it

Evento FB: https://www.facebook.com/events/108377179823983/

MICHAEL MALARKEY from THE VAMPIRE DIARIES 21.00-00.00 #live

La Salumeria Della Musica, Via Pasinetti, 4

by Costello's, BPM Concerti e Via Audio

Ingresso a pagamento

Sito: www.bpmconcerti.com

Evento FB: https://www.facebook.com/events/1924850154447268/

LAPILLA RECORDS NIGHT 21.00 #live

DOMENICO IMPERATO/CANÌS

Circolo Arci Biko, Via Ettore Ponti, 40

by Ponderosa

Ingresso a pagamento

Sito: www.ponderosa.it

Evento FB https://facebook.com/events/151343845462123/

ROY PACI & ARETUSKA 21.00 #live

Circolo Arci Magnolia, Via Circonvallazione Idroscalo 41, Segrate (MI)

by Circolo Arci Magnolia

Ingresso pagamento + tessera ARCI

Sito: www.circolomagnolia.it

Evento FB: www.facebook.com/roypaciofficial

SICK TAMBURO 21.00-3.00 #live

Tunnel Club, Via Sammartini, 30

by Via Audio

Ingresso a pagamento

Sito: www.viaaudio.it

Evento FB: https://www.facebook.com/events/420378121697724/

SANREMO ROCK SELEZIONI NAZIONALI 21.00 #live

Rocknroll, via Giuseppe Bruschetti, 11

by F.I.P.I. e Nove Eventi

Ingresso gratuito

Evento FB: https://www.facebook.com/events/115924489027796/?acontext=%7B%22action_history%22%3A%22null%22%7D

RASTER: RAGGHIANTI+BONETTI 21.30

Mare Culturale Urbano, Via Giuseppe Gabetti, 15

By Mare Culturale Urbano

Ingresso gratuito

Sito: www.maremilano.org/home/raster/

JAZZ LIVE @ MOTEL KAIJU 22.00 #live

Vinile, Via Tadino 17

Ingresso gratuito

Evento FB: https://www.facebook.com/motelkaiju/

MUSICRAISER LIVE 22.00 #live

Via Corsico, 3

by RAL 8022

Ingresso gratuito

ALEX PUDDU PRESENTS ‘FROM THE BEGINNING’ 22.00 #djset #live

Vinile, Via Tadino 17

Ingresso gratuito

https://www.facebook.com/events/140453639913146/

REBELLOTT - SPECIALE BARBERA & CHAMPAGNE 22.00 #live

Spirit de Milan – Via Bovisasca 57/59 20157 Milano

modalità pagamento

SITO INTERNET: www.spiritdemilan.it

EVENTO FACEBOOK: https://www.facebook.com/events/493909480993302/

CINEMATIC CIRCUS 22.00 #live

Apollo Club, Via Giosuè Borsi, 9

by The Rock and Roll Circus Experience e Air3

Ingresso a pagamento

Evento FB: https://m.facebook.com/events/359364831142805

DIODATO 23.00 #live

Zog, Ripa di Porta Ticinese, 37

by Zog e Godzilla Market

Ingresso gratuito

Sito: www.godzillamarket.it