Secondo giorno della Milano Music Week, che prosegue fino al 27 novembre. Ogni giorno concerti, incontri con gli artisti, dj set, panel e workshop. "Quando abbiamo iniziato a pensare al programma sei mesi fa, volevamo arrivare proprio a questo", racconta Luca De Gennaro, responsabile artistico: "200 artisti sui palchi della città, che vanno dal black metal norvegese al folk salentino, da Arbore a Ghali. La risposta degli operatori è stata molto forte -Spero che alla fine della settimana siate tutti afflitti dalla sindrome FOMO, la tipica sindrome dei festival, la fear of missing out, la paura di perdersi qualcosa. Vorrà dire che abbiamo fatto un bel programma".

Ecco il programma completo degli event in cartellone oggi, martedì 21 novembre

DJ NORA BEE 14.00-14.30 #live

Straf Bar, Via S. Raffaele, 3

by Sraf Hotel & Bar

ingresso gratuito

MMW INCONTRA CAPAREZZA 18.00 #incontroconartista

Santeria Social Club Viale Toscana, 31

by Universal Music

Ingresso gratuito

FRANCESCO GABBANI INSTORE FIRMACOPIE 18.00 #incontro

Mondadori Duomo, Piazza del Duomo 1

by BMG Rights Management, Mondadori

Ingresso gratuito

MANGO: UN GENIALE ARTISTA DELLA VOCE 18.00 #incontro #live

CPM Teatro – Via Privata Elio Reguzzoni, 15

by CPM Music Institute

Ingresso gratuito

SUGAR, MUSIC & WORDS

RAPHAEL GUALAZZI, GIOVANNI CACCAMO e NYVINNE18.00 #live #incontro

Hotel Principe di Savoia, Piazza della Repubblica, 17

by Sugar Music in collaborazione con Yamaha

Ingresso gratuito

X FACTOR MUSIC DISTRICT: EVA 19.00 #live

20-26/11

Via Garibaldi, 115

by Sky

Ingresso gratuito

BE DJ PARTY 19.00 #live

STRAF BAR, Via S. Raffaele, 3

by STRAF HOTEL & BAR

Ingresso gratuito

IPSE MIXIT VOL 4

RACHELE BASTREGHI + SARA POTENTE 19.00 #djset #incontro

TOM, Via Molino delle Armi angolo Via della Chiusa

Ingresso gratuito

INRI NIGHT 19.00 #live

I'M NOT A BLONDE + KAUFMANN + MAKAI + DIVA + ELSO + SYLVIA / dj set LE MANDORLE + MATTHEW S & more

Associazione Arci Ohibò, Via Benaco,1

by INRI/Metatron

Ingresso gratuito + tessera Arci

CB21 / DOOR21 20.30 #live

Teatro Verdi, Via Pastrengo, 16

by Threes Production

Ingresso a pagamento

MMW INCONTRA la PFM 21.00 #incontroconartista

Mare Culturale Urbano Via G. Gabetti, 15

By Inside Out Music e Sony Music

Ingresso gratuito

QUICKSAND 21.00 #live

Santeria Social Club, Viale Toscana 31,

by Hard Staff / Vertigo

Ingresso a pagamento

GIGI D’ALESSIO 21.00 #live

Teatro degli Arcimboldi, Viale dell'Innovazione, 20

by Live Nation Italia

Ingresso a pagamento

LUCA GEMMA 21.00 #live

La salumeria della Musica, Via Antonio Pasinetti, 4

by Adesiva discografica

Ingresso a pagamento

MEG 21.00 #live

Teatro Cinema Martinitt, Via Riccardo Pitteri, 58

by BPM Concerti SRL/ Shining Production

Ingresso a pagamento

MANITOBA NYC (EX DICTATORS) 21.00 #live

Serraglio Milano, Via Gualdo Priorato, 5

by Via Audio

Ingresso a pagamento

Sito: www.viaaudio.it

SEVDALIZA 21.00 #live

Circolo Arci Magnolia, Via Circonvallazione Idroscalo 41, Segrate, (MI)

by Linecheck Music Festival, Radar Concerti, Circolo Arci Magnolia

Ingresso a pagamento + tessera Arci

VITA DA CANTAUTRICE 21.00 #live

ROBERTA CARRIERI / MARIAN TRAPASSI / PELLEGATTA / SARA VELARDO

La salumeria della Musica, Via Antonio Pasinetti, 4

by Adesiva discografica

Ingresso a pagamento

OK BELLEZZA! 21.30 #live

NICK STIMAZZI + ALESSANDRO BORGINI + NICOLA TENTORIO

Mare Culturale Urbano, Via G. Gabetti, 15

by Mare Culturale Urbano e NovaraJazz

Ingresso gratuito

DAIANA LOU 22.00 #live

Spirit de Milan – Cristalleria Livellara, Via Bovisasca 57/59

by Comunicazione Globale

Ingresso gratuito

