“Back In Black”: un album epocale per la carriera degli AC/DC - è il primo col nuovo cantante Brian Johnson, dopo la scomparsa di Bon Scott - e per la storia della discografia. Infatti è il secondo album più venduto di sempre, al mondo, dopo il colossale "Thriller" di Michael Jackson. Probabilmente si tratta dell'ultimo vero capolavoro integrale inciso dalla band dei fratelli Young e pur risentendo del vecchio corso del gruppo, instilla anche elementi di novità, soprattutto a livello di durezza e impatto del sound. Un vero classico i cui brani sono impressi nella mente di ogni rocker che abbia il minio titolo per fregiarsi di tale appellativo.

Pubblicato:

1980, ATCO Records

Stato culturale:

E' il disco che segna la resurrezione degli AC/DC dopo un colpo che poteva mettere fine alla loro carriera: la morte del frontman Bon Scott, deceduto nella notte fra il 19 e il 20 febbraio del 1980 dopo una serata di eccessi. La band, incredibilmente, nel giro di pochi mesi si rimette in piedi con un nuovo cantante - Brian Johnson - trovato dopo diverse audizioni. E' quindi un album speciale, che segna la fine di un'epoca e l'inizio di un'altra. Un disco pericoloso, che deve affrontare il giudizio dei fan di vecchia data... ma ne esce vittorioso. A testa altissima.

La produzione:

Registrato alle Bahamas nella primavera del 1980, "Back In Black" vede l'inizio della collaborazione della band con il produttore Mutt Lange: un sodalizio destinato a dare una spinta importante al sound degli AC/DC e a segnare una svolta decisiva nella loro carriera. Nonostante diversi inconvenienti (compreso un "sequestro" della strumentazione del gruppo da parte delle autorità doganali locali), il risultato è esplosivo. E, nel caso ve lo foste mai chiesto, la campana all'inizio di "Hell's Bells" è stata costruita appositamente per il disco,ordinata presso una fonderia specializzata!

La canzone fondamentale:

"Hell's Bells": un'apertura di album da brivido, con tanto di campana a morto e la chitarra di Angus che si inserisce sui rintocchi con un riff funereo, cupo e minaccioso, da pelle d'oca. Morte e resurrezione rollate in un'unica sigaretta senza filtro, da fumare in una boccata furiosa. Il passaggio di testimone fra Bon e Brian è quasi indolore, nonostante la tragedia.

La tracklist:

"Hells Bells"

"Shoot to Thrill"

"What Do You Do for Money Honey"

"Given the Dog a Bone"

"Let Me Put My Love into You"

"Back in Black"

"You Shook Me All Night Long"

"Have a Drink on Me"

"Shake a Leg"

"Rock and Roll Ain't Noise Pollution"