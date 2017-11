I Linkin Park hanno annunciato l'uscita di un album dal vivo registrato prima della morte di Chester Bennington, avvenuta lo scorso 20 luglio.

Il prossimo 15 dicembre la band di "Numb" pubblicherà "One more light live", disco dal vivo registrato durante il tour mondiale in supporto all'ultimo album del gruppo (che a giugno ha fatto tappa anche in Italia, per una data unica ospitata dal palco degli i-Days), uscito lo scorso maggio, due mesi prima della morte di Bennington.

"One more light live" conterrà le registrazioni audio dal vivo di tutti i brani di "One more light" (con la sola eccezione di "Sorry for now" e "Halfway right") e alcuni cavalli di battaglia dei Linkin Park.

"One more light" live rappresenta di fatto il primo album pubblicato dai Linkin Park senza Chester Bennington. E al compianto frontman i membri della band hanno voluto dedicare alcune righe, pubblicate in rete insieme ai dettagli del disco:

"Dedichiamo questo album dal vivo a nostro fratello Chester, che ha versato la sua anima e il suo cuore in 'One more light'. Dopo aver finito di registrare il disco, abbiamo scherzato con Chester dicendo che - dal momento che aveva offerto performance pazzesche in studio - doveva mantenere il livello alto per produrre quell'alchemia sul palco ogni notte. Non c'è da stupirsi: ha accettato la sfida. I concerti che abbiamo tenuto insieme all'inizio dell'estate 2017 sono stati straordinari. Chester ha condiviso con noi quello che sentiva: è stato il miglior tour che abbiamo fatto. Lo spirito di squadra e la gioia che abbiamo provato sul palco riflette la profonda connessione che ci lega e che ci lega ai nostri fan e alla musica. Ogni sera, prima di salire sul palco, ci stringevamo, ci concentravamo e condividevamo tutto quello che in quei secondi ci frullava per la testa. [...] Chester non ha mai dimenticato di esprimere il suo apprezzamento per la nostra crew, gli uomini e le donne che giravano il mondo insieme a noi, trasformando in realtà i nostri sogni. Senza di loro, questi concerti non sarebbero stati possibili. Chester era estremamente appassionato, eccezionalmente generoso, sensibile, ottimista, divertito e gentile. Con la sua voce ha trasformato il dolore in catarsi e, autenticamente, in arte. [...] A quelli che ci sono venuti a sentire, diciamo grazie. Per uelli che non sono potuti venire: speriamo che questo album dal vivo vi dia modo di farvi un'idea di quanto siano stati magici, per noi sei, questi concerti".

#OneMoreLight Live - recorded on the One More Light World Tour 2017 - Available December 15th. Details: https://t.co/81TjG4UpmR pic.twitter.com/L66WMAe1eT — LINKIN PARK (@linkinpark) November 15, 2017

Di seguito, copertina e tracklist di "One more light live":

"Talking to myself""Burn it down""Battle symphony""New divide""Invisible""Nobody can save me""One more light""Crawling""Leave out all the rest""Good goodbye" (feat. Stormzy)"What I've done""In the end""Sharp edges""Numb""Heavy""Bleed it out"