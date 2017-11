E’ stato presentata il programma della Milano Music Week, in svolgimento da lunedì 20 novembre al 27 novembre: sala strapiena anche oggi all’Urban Center del Comune, nuova dimostrazione che gli operatori della musica cittadina hanno capito e abbracciato la manifestazione già fin dalla prima edizione. “Non è un festival, ma una settimana che riconosce la centralità della musica e del suo sistema nel tessuto della città. E’ un primo passo di un masterplan per trasformare Milano in una music city”, spiega l’assessore alla cultura Del Corno. Tra i partner coinvolti SIAE, FIMI, Assomusica, Nuovo IMAIE, PMI, le case discografiche. Partner dal mondo della formazione (tra cui Almed/Master in Comunicazione Musicale della Cattolica, SAE CPM) a quello dei media (capeggiati da VH1/MTV - tra i media partnership c’è anche Rockol, che coprirà l’evento nella sezione industria delle news). Linecheck/Elita organizzato da Dino Lupelli si svolgerà in contemporanea e sarà main content partner.

"Quando abbiamo iniziato a pensare al programma sei mesi fa, volevamo arrivare proprio a questo", racconta Luca De Gennaro, responsabile artistico: "200 artisti sui palchi della città, che vanno dal black metal norvegese al folk salentino, da Arbore a Ghali. La risposta degli operatori è stata molto forte".

La settimana si aprirà con il concerto "Storytellers" di Niccolò Fabi per VH1 il 20 novembre al teatro Dal Verme e i chiuderò il 26 con Club MTV all'Apollo. "Spero che alla fine della settimana siate tutti afflitti dalla sindrome FOMO, la tipica sindrome dei festival, la fear of missing out, la paura di perdersi qualcosa. Vorrà dire che abbiamo fatto un bel programma".

Tra i partner, anche Rockol, che assieme al Master in Comunicazione Musicale organizza una open lecture giovedì 23 alle 16 “Oltre i talent: come si racconta e come si promuove la musica in TV, oggi”, in cui si discute di compe portare la musica sul piccolo schermo. Ne discutono

Massimo Bonelli - i-company/Primo Maggio, Daniela Cardini - Università IULM, Luca De Gennaro - MTV/VH1, Stefano Senardi - Consulente musicale programmi televisivi e coordina Gianni Sibilla - Direttore del Master, Università Cattolica del Sacro Cuore e caporedattore di Rockol

Ecco il programma completo della manifestazione



PROGRAMMA:



LUNEDÌ 20 NOVEMBRE:

MMW INCONTRA PAOLA TURCI 19.00 #incontro con artista

Fondazione Feltrinelli, Viale Pasubio, 5

by Warner Music

Ingresso gratuito

MARISA ANDERSON 19.00 #live

Gattò, Via Castel Morrone 10

by Sangue Disken e Gattò

Ingresso gratuito

SITO: https://www.facebook.com/sanguedisken / www.gattomilano.com

Evento fb: https://www.facebook.com/events/893516544139081/

X FACTOR MUSIC DISTRICT: DAVIDE SHORTY 19.00 #live

20-26/11

Via Garibaldi, 115

by Sky

Ingresso gratuito

VH1 STORYTELLERS

NICCOLÒ FABI 21.00 #live

MILANO MUSIC WEEK OPENING NIGHT

OFFICIAL AFTERSHOW DJ SET CON LELE SACCHI

Teatro dal Verme, Via S. Giovanni sul Muro, 2

by VH1

Ingresso gratuito

L'ingresso all'evento è gratuito, su invito. Gli ingressi a disposizione del pubblico posso essere ritirati presso la biglietteria del Teatro dal Verme fino ad esaurimento posti.

SITO: www.vh1.it

JAMIROQUAI 21.00 #live

Forum Assago, Via Giuseppe di Vittorio, 6

by Live Nation

Parterre 51,75 € / tribuna numerata da 60 €

Sito: www.livenation.it

Evento FB: https://www.facebook.com/events/149276208925207/

YOUTUBE RAP TALKS 21.00

Santeria Santeria Social Club , Viale Toscana 31

by Santeria Social Club

Ingresso gratuito

Sito: www.santeriasocial.club/here/

REDI HASA - MARIA MAZZOTTA 21.00 #live

La Salumeria della Musica, Via Pasinetti, 4

by Ponderosa Music&Art

Ingresso 10 € + prevendita

Sito: www.ponderosa.it

Evento FB: https://facebook.com/events/780492098805841/

INNER_SPACES 2017/2018 WOLFGANG MITTERER / GIUSEPPE IELASI 21.00 #live

Auditorium San Fedele, by San Fedele Musica e Milano Musica

Ingresso 6 € / 8 € / 12 €

Sito: www.centrosanfedele.net

Evento FB: https://www.facebook.com/events/179959172572918/



MARTEDÌ 21 NOVEMBRE:

DJ NORA BEE 14.00-14.30 #live

Straf Bar, Via S. Raffaele, 3

by Sraf Hotel & Bar

ingresso gratuito

Evento FB: https://it-it.facebook.com/STRAFhotel/

MMW INCONTRA CAPAREZZA 18.00 #incontroconartista

Santeria Social Club Viale Toscana, 31

by Universal Music

Ingresso gratuito

FRANCESCO GABBANI INSTORE FIRMACOPIE 18.00 #incontro

Mondadori Duomo, Piazza del Duomo 1

by BMG Rights Management, Mondadori

Ingresso gratuito

EVENTO FB: https://www.facebook.com/events/155449745061083/

MANGO: UN GENIALE ARTISTA DELLA VOCE 18.00 #incontro #live

CPM Teatro – Via Privata Elio Reguzzoni, 15

by CPM Music Institute

Ingresso gratuito

SUGAR, MUSIC & WORDS

RAPHAEL GUALAZZI, GIOVANNI CACCAMO e NYVINNE18.00 #live #incontro

Hotel Principe di Savoia, Piazza della Repubblica, 17

by Sugar Music in collaborazione con Yamaha

Ingresso gratuito

Evento FB: www.facebook.com/events/1778345685796779/

X FACTOR MUSIC DISTRICT: EVA 19.00 #live

20-26/11

Via Garibaldi, 115

by Sky

Ingresso gratuito

BE DJ PARTY 19.00 #live

STRAF BAR, Via S. Raffaele, 3

by STRAF HOTEL & BAR

Ingresso gratuito

Evento FB: https://it-it.facebook.com/STRAFhotel/

IPSE MIXIT VOL 4

RACHELE BASTREGHI + SARA POTENTE 19.00 #djset #incontro

TOM, Via Molino delle Armi angolo Via della Chiusa

Ingresso gratuito

Sito: www.tompaper.it

Evento fb: https://www.facebook.com/ipsemixit/notif_id=1507893445088200¬if_t=fbpage_fan_invite

INRI NIGHT 19.00 #live

I'M NOT A BLONDE + KAUFMANN + MAKAI + DIVA + ELSO + SYLVIA / dj set LE MANDORLE + MATTHEW S & more

Associazione Arci Ohibò, Via Benaco,1

by INRI/Metatron

Ingresso gratuito + tessera Arci

Sito: www.inritorino.com

CB21 / DOOR21 20.30 #live

Teatro Verdi, Via Pastrengo, 16

by Threes Production

Ingresso a pagamento

Sito: www.threesproductions.com

MMW INCONTRA la PFM 21.00 #incontroconartista

Mare Culturale Urbano Via G. Gabetti, 15

By Inside Out Music e Sony Music

Ingresso gratuito

QUICKSAND 21.00 #live

Santeria Social Club, Viale Toscana 31,

by Hard Staff / Vertigo

Ingresso a pagamento

Sito: www.santeriasocial.club

Evento FB: https://www.facebook.com/events/712625005600632/

GIGI D’ALESSIO 21.00 #live

Teatro degli Arcimboldi, Viale dell'Innovazione, 20

by Live Nation Italia

Ingresso a pagamento

Sito: www.livenation.it

Evento FB: https://www.facebook.com/events/1441179792585766/

LUCA GEMMA 21.00 #live

La salumeria della Musica, Via Antonio Pasinetti, 4

by Adesiva discografica

Ingresso a pagamento

Sito: www.adesivadiscografica.it

MEG 21.00 #live

Teatro Cinema Martinitt, Via Riccardo Pitteri, 58

by BPM Concerti SRL/ Shining Production

Ingresso a pagamento

Evento FB: https://www.facebook.com/events/157828691463315/

MANITOBA NYC (EX DICTATORS) 21.00 #live

Serraglio Milano, Via Gualdo Priorato, 5

by Via Audio

Ingresso a pagamento

Sito: www.viaaudio.it

Evento FB: https://www.facebook.com/events/146139715968080/

SEVDALIZA 21.00 #live

Circolo Arci Magnolia, Via Circonvallazione Idroscalo 41, Segrate, (MI)

by Linecheck Music Festival, Radar Concerti, Circolo Arci Magnolia

Ingresso a pagamento + tessera Arci

Evento Fb: https://www.facebook.com/events/156544758230100/

VITA DA CANTAUTRICE 21.00 #live

ROBERTA CARRIERI / MARIAN TRAPASSI / PELLEGATTA / SARA VELARDO

La salumeria della Musica, Via Antonio Pasinetti, 4

by Adesiva discografica

Ingresso a pagamento

Sito: www.adesivadiscografica.it

OK BELLEZZA! 21.30 #live

NICK STIMAZZI + ALESSANDRO BORGINI + NICOLA TENTORIO

Mare Culturale Urbano, Via G. Gabetti, 15

by Mare Culturale Urbano e NovaraJazz

Ingresso gratuito

DAIANA LOU 22.00 #live

Spirit de Milan – Cristalleria Livellara, Via Bovisasca 57/59

by Comunicazione Globale

Ingresso gratuito

Evento FB: https://www.facebook.com/events/1948331832074313/



MERCOLEDÌ 22 NOVEMBRE:

DJ NORA BEE 14.00-14.30 #live

Straf Bar,Via S. Raffaele, 3

By Straf Hotel & Bar

Ingresso gratuito

Evento FB: https://it-it.facebook.com/STRAFhotel/

MMW INCONTRA NESLI 18.00 #incontroconartista

Santeria Social Club Viale Toscana, 31

By Go Wild, Live Nation Italia e Universal Music

Ingresso gratuito

ALLIE X 18.00 #live

Onstage Via Ripamonti, 137

by Sugar e OnStage

Ingresso su prenotazione

JOHN DE LEO + FABRIZIO PUGLISI #live 18.30

La Feltrinelli Piazza Piemonte

By Carosello Records

Ingresso gratuito

X FACTOR MUSIC DISTRICT: GIO’ SADA & BARISMOOTHSQUAD 19.00 #live

20-26/11

Via Garibaldi, 115

by Sky

Ingresso gratuito

FEMME ROUGE DJ 19.00-22.00 #live

dj set Valentina Sartorio

Straf Bar, Via S. Raffaele, 3

By Straf Hotel & Bar

Ingresso gratuito

Evento FB: https://it-it.facebook.com/STRAFhotel/

FEDERICA ABBATE 19.00 #live

Apollo Club, Via Giosuè Borsi, 9

by Rock.it e Carosello Records

Ingresso gratuito

Sito: www.rockit.it

Ingresso gratuito

FRANCOBOLLO / PAPER PILL 20.00-2.00 #live

Associazione Arci Ohibò, Via Benaco,1

by Associazione Ohibò / BPM Concerti

Ingresso pagamento +tessera arci

Sito: www.bpmconcerti.com

Evento fb: https://www.facebook.com/events/188018368387250/



LITTLE DRAGON / LIM / LEWIS CAPALDI / YOMBE 22.30 #live

Base, Via Bergognone 34

by Linecheck Music Festival

Ingresso a pagamento

Evento Fb: https://www.facebook.com/events/493687934314064/

ULVER 21.00 #live

Santeria Social Club, Viale Toscana, 31

by Santeria Social Club

Ingresso a pagamento

Sito: www.santeriasocial.club/here/

Evento fb: https://www.facebook.com/events/151741542072773/

JOTA 21.00 #live

Hilton Hotel, via Luigi Galvani, 12

by Centrale District

Ingresso gratuito

JANE WEAVER 21.00 #live

La salumeria della Musica, Via Pasinetti, 4

by Ponderosa Music & Art

Ingresso a pagamento

Sito: www.ponderosa.it

Evento fb https://facebook.com/events/1372301359489706

HEY MR DJ- DJ ALADIN 21.30 #djset

Rocknroll Club, Via Giuseppe Bruschetti, 11

by Rocknroll Club

Ingresso gratuito

Sito: www.rocknrollclub.it – www.hano.it

Evento Fb: Rock'n'Roll Milano -Hano.it

A.K.A.M. 22.00-00.00 #live

Via Corsico, 3

by RAL 8022

Ingresso gratuito

VICTOR KWALITY+MERIFIORE+LES ENFANTS+Djset 22.30 #live

Tunnel Club, Via Sammartini, 30

by Firestone

Ingresso gratuito

Sito: www.musictour.firestone.it

AMY BECKER 23.00

Rocket, Alzaia Naviglio Grande 96

by Linecheck Music Festival, Akeem of Zamunda , Rocket

Ingresso gratuito



GIOVEDÌ 23 NOVEMBRE:

DJ NORA BEE 14.00-14.30 #live

Straf Bar, Via S. Raffaele, 3

By Straf Hotel & Bar

Ingresso gratuito

Evento FB: https://it-it.facebook.com/STRAFhotel/

MMW INCONTRA MAURO PAGANI E STEFANO SENARDI 18.00 #incontroconartista

Santeria Social Club, Viale Toscana, 31

Ingresso gratuito

EXCHANGES 18.00 -00.00 #live #djset

ALAIN PANTELEIMONOFF / FRANCESCO FONASSI / LLL+ALFA

Ex Caselli Daziari Arco della Pace, Piazza Sempione

by Electropark

Ingresso libero su sottoscrizione

Sito: www.electropark.it

BUSKER: 18.00 #live

Palchetto Via Corsico, 3

by da RAL 8022

Ingresso gratuito

#ORIGINALSMILANO TALKS IZI & CHARLIE CHARLES 18.00 #incontro

adidas Originals Flagship Store Milano; via A. di Tocqueville, 11

by #OriginalsMilano, Santeria Social Club e Rap Burger

Ingresso gratuito su registrazione

X FACTOR MUSIC DISTRICT : CONCORRENTI USCITI XF11 19.00 #live

20-26/11

Via Garibaldi, 115

by Sky

Ingresso gratuito

FOREVER YOUNG 19.00 e 23.00 #live

DJSET E LIVE PERFORMANCE SAX ALOX

Straf Bar, via S. Raffaele, 3

by Straf Hotel & Bar

Ingresso gratuito

IISO 20.00 #live

Associazione Arci Ohibò, Via Benaco, 1

by Associazione Ohibò

Ingresso a pagamento + tessera ARCI

www.associazioneohibo.it

Evento FB: https://www.facebook.com/events/121272098629485/

LIBERO 20.00 #live

Santeria Paladini 8, Via Privata Ettore Paladini, 8

by Santeria Paladini 8

Ingresso gratuito

Sito: www.santeria.milano.it/paladini/

PERFUME GENIUS / MOSES SUMNEY / JACQUES / CARI CARI 20.30

Base, Via Bergognone, 34

by Linecheck Music Festival

Ingresso a pagamento

Evento Fb: https://www.facebook.com/events/493687934314064/



NESLI PRESENTA "FRANCESCO TARDUCCI” 21.00 #live

Fabrique, Via Fantoli,9

by Live Nation

Ingresso a pagamento

Sito: www.livenation.it

Evento FB: https://www.facebook.com/events/108377179823983/

MICHAEL MALARKEY from THE VAMPIRE DIARIES 21.00-00.00 #live

La Salumeria Della Musica, Via Pasinetti, 4

by Costello's, BPM Concerti e Via Audio

Ingresso a pagamento

Sito: www.bpmconcerti.com

Evento FB: https://www.facebook.com/events/1924850154447268/

LAPILLA RECORDS NIGHT 21.00 #live

DOMENICO IMPERATO/CANÌS

Circolo Arci Biko, Via Ettore Ponti, 40

by Ponderosa

Ingresso a pagamento

Sito: www.ponderosa.it

Evento FB https://facebook.com/events/151343845462123/

ROY PACI & ARETUSKA 21.00 #live

Circolo Arci Magnolia, Via Circonvallazione Idroscalo 41, Segrate (MI)

by Circolo Arci Magnolia

Ingresso pagamento + tessera ARCI

Sito: www.circolomagnolia.it

Evento FB: www.facebook.com/roypaciofficial

SICK TAMBURO 21.00-3.00 #live

Tunnel Club, Via Sammartini, 30

by Via Audio

Ingresso a pagamento

Sito: www.viaaudio.it

Evento FB: https://www.facebook.com/events/420378121697724/

SANREMO ROCK SELEZIONI NAZIONALI 21.00 #live

Rocknroll, via Giuseppe Bruschetti, 11

by F.I.P.I. e Nove Eventi

Ingresso gratuito

Evento FB: https://www.facebook.com/events/115924489027796/?acontext=%7B%22action_history%22%3A%22null%22%7D

RASTER: RAGGHIANTI+BONETTI 21.30

Mare Culturale Urbano, Via Giuseppe Gabetti, 15

By Mare Culturale Urbano

Ingresso gratuito

Sito: www.maremilano.org/home/raster/

JAZZ LIVE @ MOTEL KAIJU 22.00 #live

Vinile, Via Tadino 17

Ingresso gratuito

Evento FB: https://www.facebook.com/motelkaiju/

MUSICRAISER LIVE 22.00 #live

Via Corsico, 3

by RAL 8022

Ingresso gratuito

ALEX PUDDU PRESENTS ‘FROM THE BEGINNING’ 22.00 #djset #live

Vinile, Via Tadino 17

Ingresso gratuito

https://www.facebook.com/events/140453639913146/

REBELLOTT - SPECIALE BARBERA & CHAMPAGNE 22.00 #live

Spirit de Milan – Via Bovisasca 57/59 20157 Milano

modalità pagamento

SITO INTERNET: www.spiritdemilan.it

EVENTO FACEBOOK: https://www.facebook.com/events/493909480993302/

CINEMATIC CIRCUS 22.00 #live

Apollo Club, Via Giosuè Borsi, 9

by The Rock and Roll Circus Experience e Air3

Ingresso a pagamento

Evento FB: https://m.facebook.com/events/359364831142805

DIODATO 23.00 #live

Zog, Ripa di Porta Ticinese, 37

by Zog e Godzilla Market

Ingresso gratuito

Sito: www.godzillamarket.it



VENERDÌ 24 NOVEMBRE

FRANCESCO GAROLFI “odissea nel rock” 10.30/11.30/14.30/16.30 #live Aeroporto di Milano Malpensa - terminal I - La Porta di Milano/Soglia Magica,

by Sea

Ingresso gratuito

Sito: www.seamilano.eu

DJ NORA BEE 14.00 #live

Straf Bar, via S.Raffaele, 3

by Straf Hotel & Bar

Ingresso gratuito

Evento FB: https://it-it.facebook.com/STRAFhotel/

EXCHANGES 18.00 #live #djset

MALEDETTI (RICCARDO SCHIRÒ + LAMUSA II) / MORKEBLA

Ex Caselli Daziari Arco della Pace, Piazza Sempione

by Electropark

Ingresso libero su sottoscrizione

Sito: www.electropark.it



BUSKER: 18.00-22.00 #live

Palchetto Via Corsico,

by RAL 8022

Ingresso gratuito

CLINICS 18.00 #incontroconartista

Jacaranda, Via Corsico, 8

by Ral 8022

Ingresso gratuito

#ORIGINALSMILANO TALKS FABRI FIBRA & PAOLA ZUKAR 18.00 #incontro

adidas Originals Flagship Store Milano; via A. di Tocqueville, 11

by #OriginalsMilano, Santeria Social Club e Rap Burger

Ingresso gratuito su registrazione

RENZO ARBORE 18.30 #incontroconartista

La Feltrinelli Piazza Piemonte

by Sony Music

Ingresso gratuito

X FACTOR MUSIC DISTRICT : CONCORRENTI IN GARA XF11 19.00 #live

20-26/11

Via Garibaldi, 115

by Sky

Ingresso gratuito

ANDY ROSH / STEFANO BRUSONI 19.00 #live

Straf Bar, Via S. Raffaele, 3

by Straf Hotel & Bar

Ingresso gratuito

BILLBOARD OFFICIAL PARTY 19.30 #live

55 Milano, via Piero della Francesca, 55/A

by Billboard Italia

Ingresso a pagamento

Sito: www.billboard.it

Evento FB: @billboarditalia

MATTHEW LEE "SAMSUNG DISTRICT LIVE” 19.30 #live

Samsung District, Via Mike Bongiorno, 9

by Samsung

Ingresso gratuito

Sito: www.samsung.com/it

LISTENING PARTY BENEVOLENCE: OPUS 3000 19.30 #live

Serendeepity, corso di Porta Ticinese, 100

by INRI e Serendeepity

Ingresso gratuito

Sito: http://www.serendeepity.net

Evento FB: facebook.com/events/2033079800301847

MARTE LABEL VINYL PARTY 20.00 #live

DELLERA & DE RUBERTIS / LERCIO /JOE EVAN / djset PINNACLE

Associazione Arci Ohibò, Via Benaco, 1

by Associazione Ohibò e Marte Label

Ingresso a pagamento + tessera arci

Sito: www.associazioneohibo.it

Evento FB: https://www.facebook.com/events/356024611506753

BOOSTA SAMSUNG DISTRICT LIVE 21.00 #live

Samsung District, Via Mike Bongiorno, 9

by Samsung

Ingresso gratuito

Sito: www.samsung.com/it

FAVONIO “COMPAGNO DI VIAGGIO LIVE” 21.00 #live

La Salumeria della Musica, Via Antonio Pasinetti, 4

by La Salumeria della Musica e Favonio

Ingresso a pagamento

Sito: www.lasalumeriadellamusica.com

Evento FB: https://www.facebook.com/events/120294155331422/

KENNY DOPE GONZALEZ 21.00 #live

Dude Club, Via Carlo Boncompagni,44

by Dude Club e Futura

Ingresso a pagamento

Sito: www.dude-club.net

Evento FB: https://www.facebook.com/events/186043061964946/

DRACULA ROCKSHADOWOPERA 21.00 #live

PERTURBAZIONE

Teatro dell'Infanzia Maciachini, Via Giovanni Bovio, 5

by Fondazione Teatro per Ragazzi e Giovani Onlus

Ingresso a pagamento

Sito: www.fondazionetrg.it

Evento FB: https://www.facebook.com/events/122646518380845/

TOUCH OF GLASS: MOKAMBO BROTHERS 21.00 #live

TOM, Via Molino delle Armi angolo Via della Chiusa

by Mokambo Brothers

Ingresso gratuito

www.tompaper.it

Evento FB: https://www.facebook.com/pg/mokambobrothers/about/?ref=page_internal

WOW · ROBA FRESCA A MILANO CON BELIZE // AMARI // BERG: 21.00

Circolo Arci Magnolia Via Circonvallazione Idroscalo 41, Segrate, (MI)

by Circolo Arci Magnolia

Ingresso a pagamento + tessere ARCI

SOUNDHERITAGE 21.30-02.00 #live #mostra

BOOT & TAX / PAQUITA GORDON

PAC - Padiglione d’Arte Contemporanea, Via Palestro 14

by Le Cannibale

Ingresso a pagamento

Sito: www.lecannibale.it

Evento FB: http://bit.ly/lecannibalepac

JAMES HOLDEN & THE ANIMAL SPIRITS / TELEFON TEL AVIV / KOKOKO! / IOSONOUNCANE + PAOLO ANGELI / ARIWO / WANDL / NIAGARA / ASH KOOSHA 21.30

Base, Via Bergognone 34

by Linecheck Music Festival

Ingresso a pagamento

Evento Fb: https://www.facebook.com/events/493687934314064/



DARIO PIANA PRESENTS SOULPLEASURE 21.30 #live

Vinile, Via Tadino 17

Ingresso gratuito

Evento FB: https://www.facebook.com/dario.piana

HARDCORE ITALIA 22.00 #live #mostra

OFFICIAL SHOWCASE MMW

Space 25, Via Toffetti, 25

by Sonic Solution Entertainment

Ingresso a pagamento

Sito: www.sonicsolution.it

Evento FB: bit.ly/HardcoreItalia_OfficialShowcase

LAMBSTONE, AUDYAROAD, THE CROWSROADS 22.00 #live

Legend Club, Vie Enrico Fermi, 98

by Davvero Comunicazione

Ingresso gratuito

Sito: www.davverocomunicazione.com

Evento FB: https://www.facebook.com/events/122500365132123/?ti=icl



NOT WAVING / STILL 22.00 #live

Teatro Principe, Viale Bligny, 52

by Club to Club e PRY

Ingresso gratuito su registrazione

Sito: www.absolut.com/it/news

Evento FB: https://www.facebook.com/events/125511114822955

FABRICE 22.30 #djset

Via Corsico, 3

by RAL 8022

Ingresso gratuito

BANDIERA GIALLA - IL NOSTRO CANTO LIBERO 22.30 #live

Spirit de Milan – Via Bovisasca 57/59 20157 Milano

Ingresso a pagamento

Sito: www.spiritdemilan.it

Evento facebook: https://www.facebook.com/events/314251109056101/

THE ORDINARY MIXER 23.00 #live

SOCKSLOVE + LEO FURIOSO + CHARLES PHILIP

TOM, Via Molino delle Armi angolo Via della Chiusa

Ingresso gratuito

Sito: www.tompaper.it

Evento FB: https://www.facebook.com/theordinarymarket/

DAVIDE SHORTY E STRANIERO BAND 23.00 #live

Arci Biko, Via Ettore Ponti, 40

by Smc Italia

Ingresso a pagamento

Sito: www.bikoclub.net

PEER MUSIC NIGHT

KLUNE / NAVA / MAIOLE / TALPAH / LINOLEUM 23.00

Rocket, Alzaia Naviglio Grande 96,

by Linecheck Music Festival, Peer Music, Linoleum,

Ingresso gratuito

MAMACITA 23.00 #djset

Fabrique, Via Gaudenzio Fantoli, 9

by Mamacita

Ingresso a pagamento

Evento FB: https://www.facebook.com/events/555090868160360/

YOUNG MARCO + ROLLOVER DJS 23.30 #live #djset

Apollo Club ,Via Giosuè Borsi, 9

by Rollover Milano

Ingresso gratuito

Sito: www.facebook.com/apolloclubmilano

SPENCER PARKER + AEQUAL 23.30 #live

Tunnel Club, Via Sammartini, 30

by Roots

Ingresso a pagamento



SABATO 25 NOVEMBRE:

#WARNERSQUAD WANTS YOU 12.00 #incontroconartista

Warner Music, Piazza della Repubblica, 16

By Warner Music

Ingresso gratuito

COLAPESCE 12.30

Base, Via Bergognone 34

by Linecheck Music Festival e Swatch Club

Ingresso gratuito su prenotazione

Evento Fb: https://www.facebook.com/events/493687934314064/

#WARNERSQUAD LIVE: Max Pezzali 15.00 #incontroconartista

Warner Music, Piazza della Repubblica, 16

By Warner Music

Ingresso gratuito

NO SINGER BAND: 16.30-22.00 #live

Palchetto, Via Corsico, 3

by RAL 8022

Ingresso gratuito

LABORATORI DI “SONG WRITING” E “PRESENZA SCENICA”: 16.30-17.30 I 17.30-18.30 #laboratori

Massive Arts Studios Via Villoresi, 24 20143 Milano

By Massive Arts Studios Srl

Ingresso gratuito

Sito: www.massivearts.com

MMW INCONTRA LE VIBRAZIONI 18.00 #incontroconartista

Ral 8022, Via Corsico, 3

by Ral 8022

Ingresso gratuito su prenotazione

BUSKER: 18.00 #live

Palchetto Via Corsico, 3

by RAL 8022

Ingresso gratuito

EXCHANGES 18.00 #live #incontroconartista #djset

STEFAN SCHNEIDER / ANDREW QUINN / HENCODE / MATTEO CASTIGLIONI + DANILO RANDAZZO

Ex Caselli Daziari Arco della Pace, Piazza Sempione

by Electropark

Ingresso libero su sottoscrizione

Sito: www.electropark.it

#ORIGINALSMILANO TALKS GHALI & CREW 18.00 #incontro

adidas Originals Flagship Store Milano; via A. di Tocqueville, 11

by #OriginalsMilano, Santeria Social Club e Rap Burger

Ingresso gratuito su registrazione

VINYL NIGHT: Notte bianca del Vinile 18.30 -23.00

Presso Backflip Records, Buscemi Dischi, Dischi Volanti, Feltrinelli, Magazzino Musica Mamu, Massive Music Store, Metropolis 2, Mondadori Store, Reverend’s Shop, Rossetti Dischi, Serendeepity e in tutti i punti vendita che aderisono all’iniziativa

by FIMI

X FACTOR MUSIC DISTRICT 19.00 #live

20-26/11

Via Garibaldi, 115

by Sky

Ingresso gratuito

MATTHEW LEE "SAMSUNG DISTRICT LIVE” 19.30 #live

Samsung District, Via Mike Bongiorno, 9

by Samsung

Ingresso gratuito

Sito: www.samsung.com/it

#FUNTASTIC

San Diego + Tin Woodman 20.00 #live

Associazione Arci Ohibò, Via Benaco, 1

by Associazione Ohibò

Ingresso a pagamento + tessera ARCI

www.associazioneohibo.it

Evento FB: https://www.facebook.com/events/484009601961775/

LODOVICA COMELLO + ANDREA DI CESARE @ SAMSUNG DISTRICT LIVE 21.00 #live

Samsung District, Via Mike Bongiorno, 9

by Samsung

Ingresso gratuito

Sito: www.samsung.com/it

DJ NOBU/ ONIKS 21.00 #live

Dude Club, Via Carlo Boncompagni, 44 (Main Room)

by Dude Club e Funk You

Ingresso a pagamento

Sito: www.dude-club.net

Evento FB: https://www.facebook.com/events/1717258948316600/

SUBLEE+CEM OZDEM+EDAN 21.00 #live

Dude Club, Via Carlo Boncompagni, 44 (Osservatorio Astronomico)

by Dude Club e Sound Bakery

Ingresso a pagamento (10€ dalle 23:00 alle 01:00 / 15€ dalle 01:00 alle 05:00)

Gratuito (dalle 21:00 alle 23:00)

sito: www.dude-club.net

Evento FB: https://www.facebook.com/events/450540402006981/

EUGENIO IN VIA DI GIOIA 21.00 #live

Serraglio Milano, Via Gualdo Priorato, 5

by Via Audio

Ingresso a pagamento

Sito: www.viaaudio.it

Evento FB: https://www.facebook.com/events/174071893146535/

ALTERIA 21.30 #live #incontroconartista

Teatro Sotto il Lucernario, via Fratelli Vivarini, 3

Ingresso a pagamento

Evento FB: https://www.facebook.com/events/1491234657580229/

ROB SACRED / TIR 21.30 #live

Rocknroll Club, Via Bruschetti,11

by Rocknroll

Ingresso gratuito

THUNDERCAT / CALIBRO 35 / MC BIN LADEN / NIDIA / WE RIDDIM / TROPIC DISCO SOUNDSYSTEM / DANIEL HAAKSMAN: 21.30

Base, Via Bergognone, 34

by Linecheck Music Festival

Ingresso a pagamento

Sito: www.linecheckfestival.com

Evento Fb: https://www.facebook.com/events/493687934314064/

ISTITUTO ITALIANO DI CUMBIA ALL STARS + BALERA FAVELA 22.00 #live #djset

Santeria Social Club, Viale Toscana, 31

by Santeria Social Club

Ingresso gratuito

Sito: www.santeriasocial.club/here/

RETROSONIC a golden age hip hop & rare grooves odissey with DJ PANDAJ 22.00 #live

Vinile, Via Tadino 17

Ingresso gratuito

Evento FB: https://www.facebook.com/events/122353425124020/

SILENT PARTY 22.00 #djset

Via Corsico, 3

by RAL 8022

Ingresso gratuito

GROOVE SQUARED 25/11 ore 22.00 @ RAL 8022 Via Corsico3, organizzato da RAL8022

SITO www.ral8022.com

SOUL ALL-NIGHTER 22.30 #live

MARTHA HIGH+OSAKA MONAURAIL

Arci Biko, Via Ettore Ponti, 40,

by Record Kicks

Ingresso a pagamento

Sito: www.recordkicks.com

HOLY SWING NIGHT - SWING RELOADED 22.30 #live

Spirit de Milan – Via Bovisasca 57/59 20157 Milano

modalità pagamento

Sito: www.spiritdemilan.it

Evento FB: https://www.facebook.com/events/1979458395667875/



JAYDA G / PALMS TRAX / DJLMP 23.00 #live

TAKE IT EASY

Tunnel Club Via Sammartini 30

by Linecheck Plus e Take It Easy

Ingresso a pagamento

THE ORDINARY MIXER

VOLANTIS + NICODEMO + JIM BARBOSA23.00 #live

TOM, Via Molino delle Armi angolo Via della Chiusa

Ingresso gratuito

Sito: www.tompaper.it

Evento FB: https://www.facebook.com/theordinarymarket/



ASTRO DROPS

APPARAT + MASS DROP + ABSTRACT 23.00 #djset #live

Fabrique, Via Gaudenzio Fantoli, 9

by Astrodrops

Ingresso a pagamento

Evento FB: https://www.facebook.com/events/1181738208625888/

OTHERKIN 23.30 #live

Legend Club, viale Enrico Fermi, 98

by Barley Arts

Ingresso15€ + ddp

Sito: www.barleyarts.com

Evento FB: https://www.facebook.com/events/140196413215757/

ONE HOUR PARTY 23.30 #live

Alcatraz, via Valtellina, 25

by Via Audio

Ingresso 10 €

Sito: www.viaaudio.it

Evento FB: https://www.facebook.com/events/1485275074858892/

FEEL GOOD PRODUCTIONS 00.00 #djset

Via Corsico, 3

by Laschicas in collaborazione con RAL8022

Ingresso gratuito

DOMENICA 26 NOVEMBRE:

MUSICA SULLA SOGLIA 11.30 #live

LORENZO PALMERI E ELIO MARCHESINI

Aeroporto di Milano Malpensa – Terminal I – La porta di Milano / Soglia Magica

by Sea

Ingresso gratuito

Sito: www.seamilano.eu

UN ALTRO DERBY POSSIBILE 14.00 #incontroconartista

Arena Civica Gianni Brera – Viale Giorgio Byron, 2

by Santeria Social Club Milano e Nowalls

Ingresso gratuito

BRUNO BOLLA, GERARDO FRISINA, DAVIDALE: BROTHEROOD 17.00-2.00 #live

TBC Milano

Ingresso gratuito

PARANOID LONDON + SPAZIO PALAZZO 17.00 #live

Base, Via Bergognone, 34

by Linecheck Music Festival

Ingresso a pagamento

Evento Fb: https://www.facebook.com/events/493687934314064/

MMW INCONTRA EUGENIO FINARDI 17.30 #incontro #live

Mare Culturale Urbano, Via Giuseppe Gabetti, 15

“Ascoltiamo un disco” Sugo di Eugenio Finardi con Luca De Gennaro e Eugenio Finardi

by Mare Culturale Urbano

Ingresso gratuito

Sito: http://maremilano.org/home/ascoltiamo-un-disco/

FREDDIE GIBBS + IAMNOBODI 19.00 #live

Base, Via Bergognone, 34

by Linecheck Music Festival

Ingresso a pagamento

Evento Fb: https://www.facebook.com/events/493687934314064/

X FACTOR MUSIC DISTRICT 19.00 #live

20-26/11

Via Garibaldi, 115

by Sky

Ingresso gratuito

MATTHEW LEE "SAMSUNG DISTRICT LIVE” 19.30 #live

Samsung District, Via Mike Bongiorno, 9

by Samsung

Ingresso gratuito

Sito: www.samsung.com/it

ROCCO TANICA “SAMSUNG DISTRICT LIVE “ 21.00 # live performance

Samsung District, Via Mike Bongiorno, 9

by Samsung

Ingresso gratuito

Sito: http://www.samsung.com/it/

VINILE LAB: Lorenzo Rigo Electronic Live Set - Don't Call Me

Cocco! 21.00 #live

Vinile, Via Tadino 17

Ingresso gratuito

Evento FB: https://www.facebook.com/events/2241749256051456/

CLUB MTV PARTY 21.00 #live

ROLLOVER SPECIAL EDITION WITH EROL ALKAN

Apollo Club, Via Giosuè Borsi, 9

by MTV

Ingresso gratuito (a inviti)

Sito: www.mtv.it

CURTIS HARDING 21.00 #live

Circolo Arci Magnolia, Via Circonvallazione Idroscalo 41, Segrate, (MI)

by Circolo Arci Magnolia

Ingresso a pagamento + tessera ARCi

SPECIAL ROCKABILLY NIGHT FEAT 50 SPECIAL 21.00 #djset

Rocknroll Club, Via Giuseppe Bruschetti, 11

by Rocknroll Club

Ingresso gratuito

Sito: www.rocknrollclub.it

Evento FB: Rock'n'Roll Milano

SPECIALE SPIRIT IN BLUES - NINE BELOW ZERO 21.30 #live

Spirit de Milan – Via Bovisasca 57/59 20157 Milano

Modalità pagamento

Sito: www.spiritdemilan.it

Evento FB: https://www.facebook.com/events/163825347535732/



MOSTRE:

20-26.11 GIBSON BRANDS: THE SOUND OF ART 16:30-19:30

Galleria Spazio Temporaneo Via Solferino, 56

by Gibson Brands, inaugurazione 21 novembre | apertura dal 22 al 26

Ingesso gratuito

Sito: www.gibson.com

21.11-03.12 MUSICA IN MOSTRA

CINQUANTA IMMAGINI DELL’INDUSTRIA MUSICALE IN ITALIA DAL 1950 AL 1970

Mare Culturale Urbano Via G. Gabetti, 15

by Mare Culturale Urbano

Ingesso gratuito

Sito: http://maremilano.org/home/musica-in-mostra/



PROIEZIONI

21-30.11 ARVO PART CINEMA E MUSICA 18.30-21.15

Cineteca Spazio Oberdan, viale Vittorio Veneto, 2

By Fondazione Cineteca Italiana

Ingresso a pagamento

www.cinetecamilano.it

Evento FB: https://www.facebook.com/cineteca.milano/

22-23.11 PRINCE_SIGN O’ THE TIMES 18.30-21.15

Anteo / Arcobaleno Film Center / Ariosto / Ducale / Plinius / The Space Odeon / Uci Bicocca / Uci Certosa

By Nexo Digital

Ingresso a pagamento

Sito: www.nexodigital.it

21.11 RESTARE VIVI: CINEMA INDIPENDENTE 21.00

Mare Culturale Urbano, Via Giuseppe Gabetti, 15

by Mare Culturale Urbano e Wanted Cinema

Ingresso a pagamento

Sito: http://maremilano.org/home/cinema-indipendente-a-mare/

21.11 ANTEPRIMA DVD SPECIALE 10 ANNI DI ROCK’N’ROLL 21.30

Rock N Roll Club, Via Bruschetti 11

by Rock N Roll Club

Ingresso gratuito

Tipologia evento: proiezione /mostra /incontro con artista

Evento FB: https://www.facebook.com/rocknrollclub/

22/11 LA NOTTE ROSSA DEL VIDEOCLIP 23.00

ZOG, Ripa di Porta Ticinese, 34

by Seeyousound International Music Film Festival

Ingresso gratuito

26/11 LAST SHOP STANDING 23.00

Cineteca Spazio Oberdan, viale Vittorio Veneto, 2

by Goodones e Fondazione Cineteca Italiana

Ingresso a pagamento

ANTEPRIME:

17.11 LAURENT GARNIER 23.30 #live

Magazzini Generali, via Pietrasanta, 16

by Club Nation e Magazzini Generali

Ingresso a pagamento

Sito: www.clubnation.it

Evento FB: https://www.facebook.com/events/1804856029543832/

18-19.11 SHG MUSIC SHOW MILANO 12.00-19.00 - 10.00-18.00 #mostra

Fiera della Musica, MiCo Centro Congressi Milano, via Gattamelata - GATE 16

by Accordo

Ingresso a pagamento

Sito: www.accordo.it

Evento fb: https://www.facebook.com/events/344446099313656/?fref=ts

18.11 SELTON 21.00 #live

Santeria Social Club Viale Toscana, 31

by Santeria Social Club e Godzilla Market

Ingresso a pagamento

Sito: www.santeriasocial.club/here/ e www.godzillamarket.it

Evento FB: https://www.facebook.com/events/885332251633152/

18.11 NO PASTA NO SHOW di CLAUDIO TROTTA18.00 #incontro

Teatro Dal Verme – Via San Giovanni sul Muro, 2

by BookCity

Presentazione Libro

PANEL MMW

DAY BY DAY

LUNEDÌ 20 NOVEMBRE

L’UTILIZZO DELLA MUSICA IN-STORE IN ITALIA CONTENUTI, MERCATO E SCENARI FUTURI 11.00-13.00

Urban Center - Galleria Vittorio Emanuele II, 11/12

by M-CUBE

Ingresso gratuito

LA BUONA SCUOLA È SERVITA 15.00

Palazzo Castiglioni (Sala Colucci) - Corso Venezia, 47/49

by EPAM

Ingresso gratuito su prenotazione

MUSICA E COMUNICAZIONE: OLD E NEW MEDIA 16.00-18.00

SAE Institute - via Trentacoste, 14

by SAE Institute

Ingresso gratuito su prenotazione

SONGS IN PROGRESS 16.00-18.00

Mare Culturale Urbano - via Giuseppe Gabetti, 15

by Mare Culturale Urbano, Curci

Ingresso su prenotazione



IL NUOVO CODICE DELLO SPETTACOLO E L’INDUSTRIA MUSICALE ITALIANA: RINNOVAMENTO LEGISLATIVO E VALORIZZAZIONE INTERNAZIONALE 16.30-18.00

Intervengono On. Ministro Dario Franceschini insieme ai rappresentanti dei promotori della MMW Introduce e modera On. Roberto Rampi

Palazzo Reale (Sala Conferenze) - piazza del Duomo, 12

Ingresso gratuito

MARTEDÌ 21 NOVEMBRE



MILANO CAPITALE DELLA MUSICA 11.00-13.00

Urban Center - Galleria Vittorio Emanuele II, 11/12

by Where Milan

Ingresso gratuito

BITCHES BREW: IL DISCO COME OPERA D’ARTE 14.00-16.00

Urban Center - Galleria Vittorio Emanuele II, 11/12

by SAE Institute

Ingresso gratuito

ASSOCIAZIONI, TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO GRAZIE ALLA MUSICA DI QUALITÀ 15.00-17.00

Acquario Civico - viale G. B. Gadio, 2

by Doc Servizi

Ingresso gratuito

SONGS IN PROGRESS 16.00-18.00

Mare Culturale Urbano - via Giuseppe Gabetti, 15

by Mare Culturale Urbano, Curci

Ingresso su prenotazione

MIBACT E AIPFM PRESENTANO FESTA DELLA MUSICA 16.00-18.00

Urban Center - Galleria Vittorio Emanuele II, 11/12

by MIBACT e AIPFM

Ingresso gratuito

VISUAL AND MUSIC INTERACTION 16.00-18.00

SAE Institute - via Trentacoste, 14

by SAE Institute

Workshop - Ingresso gratuito su prenotazione

SPACESHIP MANAGEMENT: DALLA TUA CAMERETTA A TOMORROWLAND 18.30-20.30

SAE Institute - via Trentacoste, 14

by SAE Institute

Ingresso gratuito su prenotazione

MERCOLEDÌ 22 NOVEMBRE

“COME FACCIO A FARCELA” INCONTRI TRA GIOVANI CREATIVI E PROFESSIONISTI DELL’INDUSTRIA MUSICALE INDIPENDENTE 09.30-19.30

SAE Institute - via Trentacoste, 14

by PMI

Ingresso gratuito

LINECHECK MUSIC MEETING 10.00-19.30

Archiproducts Milano (Casa Linecheck) - via Tortona, 31

by Linecheck Music Meeting

Ingresso a pagamento - Info e ticket su www.linecheckfestival.com

CARROPONTE 2010-2017 UN FESTIVAL LUNGO 100 GIORNI 11.00-13.00

Urban Center - Galleria Vittorio Emanuele II, 11/12

by Carroponte

Ingresso gratuito

MILANO MUSIC WEEK WELCOMES MUSIC CITIES 12.00-13.00

Base (Sala A) - via Bergognone, 34

by Linecheck Music Meeting

ngresso gratuito

KEEPON LIVE IL CIRCUITO DEI LIVE CLUB E DEI FESTIVAL DI MUSICA ORIGINALE ITALIANA 14.00- 16.00

Urban Center - Galleria Vittorio Emanuele II, 11/12

by Doc Servizi

Ingresso gratuito



MUSIC MOVES EUROPE: A JOURNEY THROUGH FISCAL POLICIES, CULTURAL DIVERSITY AND INNOVATION 14.30-15.15

Base (SALA B) - via Bergognone, 34

by Linecheck Music Meeting - FIMI

Ingresso gratuito

NEO-CLASSIC - TRADITION OR INNOVATION? 15.30-16.30

Base (SALA B) - via Bergognone, 34

by Linecheck Music Meeting

Ingresso gratuito

L’INNOVAZIONE NELL’INSEGNAMENTO DELLA MUSICA IPAD AL POSTO DI SPARTITI PER L’ORCHESTRA 15.00-17.00

Acquario Civico - viale G. B. Gadio, 2

incontro con il Maestro Carlo Boccadoro -

by Doc Servizi

Ingresso gratuito

GLI ANNI ‘80 A SEI CORDE 16.00-18.00

Urban Center - Galleria Vittorio Emanuele II, 11/12

by Accordo

Ingresso gratuito

SONGS IN PROGRESS 16.00-18.00

Mare Culturale Urbano - via Giuseppe Gabetti, 15

by Mare Culturale Urbano, Curci

Ingresso su prenotazione

OPEN ARCHIVES: MAKING MUSIC AVAILABLE ONLINE 16.45-18.30

Base (Sala B) - via Bergognone, 34

by Linecheck Music Meeting - FAM Archivio Storico Ricordi

Ingresso gratuito

SYNTHESIZING: DRUM MACHINES 18.30-20.30

SAE Institute - via Trentacoste, 14

by SAE Institute

Workshop - Ingresso gratuito su prenotazione

GIOVEDÌ 23 NOVEMBRE

MUSICQUIZ GIOCO PER RAGAZZI SUL VALORE DELLA CREATIVITÀ E SUI DIRITTI DEI SUOI PROTAGONISTI 9.30-10.45

Base (Sala A) - via Bergognone, 34

by Linecheck Music Meeting - NUOVOIMAIE

Ingresso gratuito

LINECHECK MUSIC MEETING 10.00-19.30

Archiproducts Milano (Casa Linecheck) - via Tortona, 31

by Linecheck Music Meeting

Ingresso a pagamento - Info e ticket su www.linecheckfestival.com

PUBBLICO SICURO 2.0 11.00-13.00

Urban Center - Galleria Vittorio Emanule II, 11/12

by Doc Servizi

Ingresso gratuito

FUTURE ARCHIVES: INNOVATIVE PROVIDERS OF MUSICAL CONTENT 11.00-13.00 Base (Sala B) - via Bergognone, 34

by Linechek Music Meeting - FAM Festival degli Archivi Musicali - Archivio Ricordi

Ingresso gratuito

STUDIO PRODUCTION: RECORDING AND MIXING BETWEEN USA, UK AND ITALY 11.00-12.30

Base (Sala B) - via Bergognone, 34

by Linechek Music Meeting - SAE Institute

Ingresso gratuito

CHITARRE: LE ICONE DEL ROCK 14.00-16.00

Urban Center - Galleria Vittorio Emanuele II, 11/12

by Accordo

Ingresso gratuito

ARE STREAMING PLATFORMS PROMOTING LOCAL REPERTOIRE AND NEW TALENTS? 14.30- 15.15

Base (Sala B) - via Bergognone, 34

by Linecheck Music Meeting - FIMI

Ingresso gratuito

VALORE ALLA MUSICA 15.30-17.00

Base (Sala B) - via Bergognone, 34

by Linecheck - PMI

Ingresso gratuito

OPEN LECTURE: OLTRE I TALENT. COME SI RACCONTA E COME SI PROMUOVE LA MUSICA IN TV, OGGI 16.00-17.30

Università Cattolica, aula NI110 - via Nirone, 15

by Master in Comunicazione Musicale e Rockol.it

Ingresso gratuito

Q&A WITH IRKO: MULTIPLATINUM AWARD WINNING AUDIO ENGINEER 16.00-17.30 SAE Institute - via Trentacoste, 14

by SAE Institute

Ingresso gratuito su prenotazione

EXPERIENCE MILANO MUSIC: WHERE WE ARE, WHERE WE GO 16.00-18.00

Urban Center - Galleria Vittorio Emanuele II, 11/12

by Arexpo Experience Milano

Ingresso gratuito

SONGS IN PROGRESS 16.00-18.00

Mare Culturale Urbano - via Giuseppe Gabetti, 15

by Mare Culturale Urbano, Curci

Ingresso su prenotazione

A CONVERSATION WITH RICKY DAMIAN 18.00-20.00

SAE Institute - via Trentacoste, 14

by SAE Institute

Ingresso gratuito su prenotazione

THE INDUSTRY OF HAPPINESS 19.00- 20.30

Base (Sala B) - via Bergognone, 34 by Linecheck Music Meeting

Ingresso gratuito



VENERDÌ 24 NOVEMBRE

LINECHECK MUSIC MEETING 10.00-19.30

Archiproducts Milano (Casa Linecheck) - via Tortona, 31

by Linecheck Music Meeting

Ingresso a pagamento - Info e ticket su www.linecheckfestival.com

COMPARISON BETWEEN BEST PRACTICES AND LEGISLATION OF LIVE MUSIC SECTOR IN EUROPE 10.00- 11.00

Base (Sala A) - via Bergognone, 34

by Linecheck Music Meeting - ELMA

Ingresso gratuito

FUNCTIONING OF THE FRENCH MODEL IN RELATED RIGHTS MANAGEMENT 10.00-12.00

Base (Sala B) - via Bergognone, 34

by Linecheck Music Meeting - NUOVOIMAIE

Ingresso gratuito

ITALIA MUSIC EXPORT SIAE: A NEW EXPORT OFFICE FOR ITALIAN MUSIC 11.00-11.30

Base (Sala A) - via Bergognone, 34 by Linecheck Music Meeting - SIAE

Ingresso gratuito

BORDERBREAKERS - EXPORT OFFICES PRESENT THEIR SUCCESS STORIES 11.30-12.30

Base (Sala A) - via Bergognone, 34

by Linecheck Music Meeting - ITALIA MUSIC EXPORT

Ingresso gratuito

CONFERENCE PARTNER: PATTO DEI FESTIVAL 2017 12.00-13.00

Base - via Bergognone, 34

by Linecheck Music Meeting

Ingresso gratuito

18 APP: PERCHÉ AIUTARE I GIOVANI 12:15-13.00

Base (Sala B) Via Bergognone, 34

by Linecheck Music Meeting - Assomusica

Ingresso gratuito

SHAPE OUR FUTURE: A MESSAGE IN A BOTTLE.RECOMMENDATIONS AND IDEAS FOR THE FUTURE OF THE ITALIAN MUSIC MARKET 12.30-13.30

Base (Sala A) - via Bergognone, 34

by Linecheck Music Meeting

Ingresso gratuito

SHOWCASE GAME ART ANIMATION 14.00

SAE Institute - via Trentacoste, 14

by SAE Institute

Ingresso gratuito su prenotazione

NEXT GENERATION SONUND SYNTHESIS: A COMPOSER’S VIEW 14.00-16.00

SAE Institute - via Trentacoste, 14

by SAE Institute

Ingresso gratuito su prenotazione

WHO’S NEXT? THE NEW GENERATION OF FESTIVAL CREATORS 14.30-15.15

Base (Sala B) - via Bergognone, 34

by Linecheck Music Meeting

Ingresso gratuito

SONGS IN PROGRESS 16.00-18.00

Mare Culturale Urbano - via Giuseppe Gabetti, 15

by Mare Culturale Urbano, Curci

Ingresso su prenotazione

IL NUOVO SUEV DIGITALE, ORGANIZZARE 16.00-18.00

UN EVENTO A PORTATA DI CLICK

Urban Center - Galleria Vittorio Emanuele II, 11/12

Ingresso gratuito

A CONVERSATION WITH THE ARTIST: STEFANO FONTANA AKA STYLOPHONIC 16.30-18.30

SAE Institute - via Trentacoste, 14

by SAE Institute

Ingresso gratuito su prenotazione

THE (NEW) NEW WORLD TENDENCIES 16.45-17.30

Base (Sala B) - via Bergognone, 34

by Linecheck Music Meeting

Ingresso gratuito

SABATO 25 NOVEMBRE

SOLID MUSIC MARKET 12.00-20.00

Base (Sala C) - via Bergognone, 34

by Linecheck Music Meeting

Ingresso gratuito

DOMENICA 26 NOVEMBRE



SOLID MUSIC MARKET 12.00-20.00 Base (Sala C) - via Bergognone, 34

by Linecheck Music Meeting

Ingresso gratuito

SYNCHRO, IL NUOVO LABORATORIO DEI COMPOSITORI 15.00-17.00

Acquario Civico - viale G. B. Gadio, 2

by Doc Servizi

Ingresso gratuito

SONGS IN PROGRESS 16.00-18.00

Mare Culturale Urbano - via Giuseppe Gabetti, 15

Mare Culturale Urbano, Curci

Ingresso su prenotazione