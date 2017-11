La popolare piattaforma di video-sharing - da qualche tempo nel mirino delle associazioni di categoria discografiche per l'annosa questione del value gap - ha stretto un accordo con Ticketmaster, il colosso americano della rivendita online di biglietti per concerti e manifestazioni sportive - per promuovere eventi musicali dal vivo. Come riferito da MBW Youtube promuoverà i video degli artisti in tour, reindirizzando gli utenti - recentemente quantificati dalla stessa controllata di Google in oltre un miliardo e mezzo al mese - al portale di Ticketmaster per l'acquisto dei tagliandi. L'operazione, per il momento, interesserà il solo mercato statunitense, ma non è da escludere, in un prossimo futuro, un allargamento degli orizzonti della partnership.

"A Youtube sappiamo bene quanto sia importante per gli artisti approfondire il proprio legame coi fan", ha commentato lo staff della società di San Bruno, California: "Essendo i concerti diventati la principale fonte di reddito per gli artisti, il nostro obbiettivo sarà quello di aiutarli, tenendo le fan base aggiornate, in modo da vendere più biglietti possibile".

"La vastissima platea di Youtube si combina con il nostro roster internazionale di show e con i nostri sistemi di sicurezza nella vendita e nell'emissione dei biglietti", è stato il commento dello staff di Ticketmaster: "Abbiamo appena cominciato: dopo la partenza in nordamerica, il piano è di estendere questa strategia a livello globale. Come parte della nostra missione, continueremo a trovare nuove modalità per rendere ancora più significativo il rapporto tra gli artisti e i fan".