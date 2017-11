E’ morto nella giornata di ieri, a causa di una malattia terminale, all’età di 46 anni il bassista della band nu-metal American Head Charge Chad Hanks. I compagni di band del musicista hanno usato i social network per dare un ultimo saluto ed esprimere tutto il loro dolore.

Il chitarrista Ted Hallows su Facebook ha scritto: “Riposa in pace, amico mio. Ci mancherai ma la tua musica vivrà per sempre. Grazie per avere fatto di me un chitarrista migliore e grazie per tutti i momenti che abbiamo condiviso insieme. Ti amo e non ti dimenticherò mai. R.I.P. Chad”. Mentre il cantante Cameron Heacock ha pubblicato senza commento una devastante immagine in cui è appoggiato al letto di Chad con la sua testa che tocca la testa dello sfortunato musicista.

Il prossimo 26 novembre a Minneapolis si terrà un concerto per ricordare Hanks che è stato uno dei membri fondatori degli American Head Charge nel 1997. Nel 1999 la band pubblicò il primo album “Trepanation”. Il secondo lavoro “The war of art” uscì nel 2001 e venne prodotto da Rick Rubin. Seguì poi “The feeding” nel 2005 e, dopo un lungo periodo, nel 2016 il quarto e per ora ultimo disco “Tango umbrella”.