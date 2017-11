La band capitana da Bruce Dickinson torna in Italia per tre date estive per portare sui palchi il “Legacy Of The Beast World Tour”. In Italia gli Iron Maiden si esibiranno il 16 giugno all'interno del "Firenze Rocks 2018", il 9 luglio a Milano (Ippodromo Snai San Siro) e il 17 luglio a Trieste (Piazza dell’Unità D’Italia).

Il gruppo torna in Italia dopo il tour mondiale del 2016 che li ha visti portare per i palchi di tutto il mondo il loro sedicesimo album in studio “The Book Of Souls”.

L’idea del “Legacy of The Beast World Tour” è nata dal gioco e dal libro di fumetti legati alla band che prendono lo stesso nome. La setlist riprenderà molti brani degli anni ’80, ma non mancheranno anche nuovi pezzi.

Ecco di seguito i dettagli delle date italiane:

16 giugno, "Firenze Rocks 2018":

Dalle ore 11.00 di martedì 14/11 presale sulla App Firenze Rocks

Dalle ore 12.00 di mercoledì 15/11 su www.ticketmaster.it e www.ticketone.it

Biglietto Pit : 65 euro + prevendita

Biglietto Posto Unico: 55 euro + prevendita

VIP Rocks Party: 305 euro + prevendita

9 luglio 2018 Milano, Ippodromo Snai San Siro:

Apertura porte: ore 17.00

Special guest: 19.45

Iron Maiden: ore 21.00

Prezzo del biglietto in prevendita: a partire da €70,00+d.p.

17 luglio 2018 Trieste, Piazza dell’Unità D’Italia:

Apertura porte: ore 17.00

Special guest: 19.45

Iron Maiden: ore 21.00

Prezzo del biglietto in prevendita: a partire da €65,00+d.p.

Biglietti in vendita (presale) su ironmaiden.com a partire dalle ore 9.00 di lunedì 20 Novembre.

Biglietti in vendita (general sale) su www.ticketone.it a partire dalle ore 9.00 di venerdì 24 Novembre.