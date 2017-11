Non sono solo i critici e gli osservatori, a sostenerlo, ma anche i numeri e le statistiche: la musica dal vivo, negli ultimi anni, non solo è diventata un aspetto centrale nell'ecosistema economico-culturale del nostro Paese, ma – grazie alle sue potenzialità aggreganti – anche un’opportunità insostituibile per autori e artisti di relazionarsi con il pubblico. Poteva quindi Sillumina, il progetto varato nel 2016 dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo che prevede la distribuzione del 10% dei compensi per la copia privata, gestiti da SIAE, in attività che favoriscano la creatività e la promozione culturale degli under 36 – non considerare questo ambito fondamentale? Certo che no.

Ammontano infatti a un milione e 605mila euro le risorse dedicate al settore musica per il quarto bando di Sillumina, quello riservato alla promozione delle esecuzioni live in Italia e all'estero e al supporto di festival e rassegne per i mercati internazionali: come per tutti i bandi previsti dall'iniziativa, i progetti candidati – che, se approvati, potranno essere finanziati con contributo massimo assegnabile di 40.000 euro l'uno - devono coinvolgere autori, artisti, interpreti ed esecutori di età non superiore ai 35 anni e residenti in Italia. Chiarite le condizioni preliminari, se avete un progetto nel cassetto vi starete domandando...

Che tipo di progetti musicali si posso presentare per il bando Sillumina dedicato al live?

Il quarto bando di Sillumina finanzia tre tipologie di progetti dedicati alle esibizioni live in Italia e all’estero di autori e artisti di età non superiore ai 35 anni e residenti in Italia. Scendendo nel dettaglio...

Tipologia A: tour nazionali di un artista o una band per un minimo di 12 date in 12 diverse città italiane.

Tipologia B: tour internazionali di un artista o una band per un minimo di 8 date in 8 diverse città estere.

Tipologia C: un festival o una rassegna internazionale dedicata alla promozione della musica all’estero che preveda l’esibizione live di minimo 4 artisti singoli o in gruppo.

Le proposte progettuali potranno prevedere accordi di booking, promozione o management anche con soggetti terzi rispetto al soggetto proponente, aventi sede legale in Italia o all’estero.

In sostanza, se il vostro progetto prevede il coinvolgimento di una band italiana la cui attività dal vivo venga curata da una booking agency internazionale, nessun problema. L'importante, ovviamente, è che il progetto abbia solide basi, non solo dal punto di vista meramente artistico, ma anche organizzativo e logistico. Perché, se siete interessati, sicuramente vi starete chiedendo...

Quali sono i criteri di valutazione dei progetti musicali del quarto bando Sillumina “Live nazionali e internazionali”?

La valutazione delle proposte progettuali sarà formulata sulla base dei seguenti criteri: qualità ed esperienza del soggetto proponente e degli artisti o delle band proposte per le esibizioni; qualità delle attività proposte, sia dal punto di vista tecnico-artistico che per il contesto in cui si svolgeranno; qualità del piano di comunicazione a supporto del progetto; congruità del budget e della quota dell’eventuale cofinanziamento.

Per la valutazione dei progetti, oltre al curriculum del soggetto proponente sono richiesti il/i curriculum/a dell’artista/artisti e il loro repertorio discografico, sotto forma di una copia di un album pubblicato o di raccolta di provini (demo).

Leggi tutte le SIAE Faq qui.