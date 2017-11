L’Italia ama i Queen e i Queen amano l’Italia. È un amore che supera i pregiudizi per il cantante Adam Lambert, chiamato a a far rivivere il mito attraverso le canzoni, non a sostituire l’insostituibile Freddie Mercury.

Questa di stasera a Bologna è la terza data in 2 anni, dopo quelle di Milano del 2015 e di Piazzola sul Brenta del 2016. Il pubblico accorso è in gran parte formato da chi era adolescente negli anni ’80, quelli d’oro della band acclamata negli stadi. Tra essi non si contano gli imitatori di Freddie con i baffi in bella vista e giacca gialla, la stessa indossata nel tour del 1986 Live Magic.

L’inizio alle 21.00 in punto è affidato direttamente al pubblico che con il battito di mani intona “We will rock you”, ma è solo un accenno perché verrà suonata per intero nel finale. Il palco è essenziale con un maxi schermo che sale e scende mentre davanti una lunga passerella a forma di chitarra taglia il parterre a metà. Le hit si susseguono fin da subito, una a una, passando da “Hammer to fall” a “Another one bites the dust” da “Killer Queen” a “Don’t stop me now”.

La chitarra impeccabile di Brian May e la batteria di Roger Taylor, più in disparte, restituiscono un suono compatto che aiuta Adam in total black (più sobrio rispetto alle ultime apparizioni) a non sentire la pressione per il difficile confronto con Freddie. Ed è proprio alla fine di “Killer Queen” che il cantante si prende tutti gli applausi per la voce brillante, cogliendo l’occasione per togliersi qualche sassolino dalla scarpa contro chi afferma che non possa sostituire il grande Freddie. Precisa che non ci sarà mai nessuno come lui e che l’unica cosa che vuole fare è onorarlo dal vivo con il pubblico. “Love of my life” eseguita dal solo Brian alla chitarra in fondo alla passerella rende al meglio il senso della celebrazione: tutti cantano come se ci fosse ancora Mercury nel palazzetto che sul finale della canzone appare sullo schermo proprio per intonare le ultime strofe.

L’occasione dei quaranta anni dall’uscita di “News of the world” porta in primo piano, oltre alle canzoni, anche il robot ‘Frank’ raffigurato sulla copertina e qui riprodotto più volte sia sugli schermi che sul palco. Brian accenna qualche parola nella nostra lingua tra cui "matto" per descrivere al meglio il pubblico italiano promettendo di migliorare per la prossima volta che tornerà. Questo momento goliardico si conclude con un selfie che Brian ottiene con una asta che inquadra e fotografa tutti. Dopo un assolo di batteria Roger Taylor dimostra di avere ancora ottime doti canore vestendo i panni di David Bowie facendo la seconda voce che fu del duca bianco in “Under pressure”.

C’è spazio anche per un brano di Lambert che forse ci tiene a far sapere che non è solo la voce dei Queen da qualche anno ma che era e rimane un cantante con una carriera solista e parecchi album alle spalle. Nei bis “We will rock you” e “We are the champions” chiudono un concerto lungo più di due ore che ha ripercorso la gloriosa carriera di una delle band più influenti della storia del rock.

Quale sarà il futuro dei Queen e di Lambert non è ancora dato saperlo, di sicuro il tour che è già in programma per molti mesi permetterà loro di far conoscere la vita e la musica di Freddie Mercury in tutto il mondo.

(Gianmatteo Bruno)

Scaletta

We Will Rock You (intro)

Hammer to Fall

Stone Cold Crazy

Another One Bites the Dust

Tie Your Mother Down

Fat Bottomed Girls

Killer Queen

Don’t Stop Me Now

Bicycle Race

I’m in Love With My Car

Get Down, Make Love

I Want It All

Love of My Life

Somebody to Love

Crazy Little Thing Called Love

Drum Battle

Under Pressure

I Want to Break Free

Whataya Want From Me (P!nk cover)

You Take My Breath Away

Who Wants to Live Forever

Last Horizon

Guitar Solo

Radio Ga Ga

Bohemian Rhapsody

Day-Oh (feat. Freddie Mercury)

We Will Rock You

We Are the Champions

God Save the Queen (Thomas Augustine Arne song)