E’ morto all’età di 57 anni Chuck Mosley, il primo frontman dei Faith No More. Secondo quanto riportato da Stereogum, il musicista è morto per cause legate alla dipendenza dopo un lungo periodo di sobrietà.

Mosley crebbe a Los Angeles ed entrò nel 1979 negli Animated, la sua prima band, dove incontrò il futuro bassista dei Faith No More Billy Gould. Mosley entra a far parte dei Faith No More nel 1983 ed è il loro cantante in “We care a lot”, l’album d’esordio della band di San Francisco nel 1985. Dopo avere inciso anche il secondo capitolo della band “Introduce yourself” nel 1987, l’anno seguente viene cacciato dal gruppo. Il suo posto venne preso da Mike Patton.

Dopo i Faith No More Mosley ha militato per un paio di anni nei Bad Brains, poi a metà degli anni novanta fonda i Cement. Ha anche inciso una manciata di album solisti. Lo scorso anno si è riunito ai Faith No More per alcuni concerti.