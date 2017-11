L’ex autore e chitarrista degli Oasis è passato Milano e Rockol si è seduto di fronte a lui, per una chiacchierata. Abbiamo parlato del il nuovo album “Who built the moon?”, appena uscito, del progetto High Flying Birds, della morte del rock 'n' roll e, ovviamente di Liam.

Nella prima parte della nostra videointervista esclusiva, Noel parla del disco, prodotto da David Holmes, e del suo nuovo suono. “Non mi piace la musica rock. Ci sono troppe urla. Ma datti una calmata… Il rock ha ucciso il rock’n’roll. Tingersi i capelli? Mettersi gli orecchini? Farsi i tatuaggi? A cosa servono quelle cose?”. Le parole che pronuncia più spesso parlando di “Who built the moon?” sono gioia e speranza. C’erano ai tempi degli Oasis? “In ‘Definitely maybe’ c’era un senso di gioia. Forse mentre progredivamo nel nostro viaggio musicale abbiamo iniziato ad essere più cinici. Questa volta è stata la musica che scrivevo a suggerire sentimenti di gioia e speranza. E non è facile esprimerle in una canzone pop. Io ce l’ho fatta e del resto sono uno bravo”.

Nella seconda parte, Noel Parla di ‘Don’t look back in anger’, di come sia diventata un inno ("Mi rende triste ma… è il tipo di momento che un songwriter aspetta per una vita) e ovviamente di Liam: "Nessuno sa che problemi abbia davvero..."