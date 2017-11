La voce circolava da tempo: i Guns N' Roses tornano in tour in Europa la prossima estate. E saranno in concerto in Italia: sono la prima band annunciata per l'edizione 2018 di Firenze Rocks, in svolgimento dal 14 al 18 giugno 2018.

Sarà per la band di Axl e Slask l'unica data italiana, e la loro esibizione è prevista per la sera del 15 giugno alla Visarno Arena, al Parco delle Cascine di Firenze, dove nel 2017 si sono esibiti Eddie Vedder, Aerosmith (proprio dentro Firenze Rocks) e Radiohead, tra gli altri.

Il promoter Live Nation ha comunicato che tutte le informazioni su come e quando acquistare i biglietti saranno disponibili alle 14:00 di lunedì 13 novembre.



Il comunicato stampa di annuncio della data specifica "Plus guest", quindi bisogna attendersi a breve la comunicazione di supporter. Il "Not In This Lifetime Tour", che ha visto la reunion di Axl con Slash ha venduto oltre 3 milioni di biglietti nel mondo tra 2016 e 2017, facendo tappa anche in Italia con una data sold-out all’Autodromo di Imola lo scorso 10 giugno.