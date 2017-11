E' in programmazione da oggi nelle radio "Eva", l'unico inedito del doppio (e cofanetto) "Tutte le migliori" di Mina e Celentano, in uscita l'1 dicembre. La canzone, di cui nella foto potete vedere la copertina del singolo - un divertito omaggio di Gianni Ronco alla coppia en travesti Tony Curtis/Jack Lemmon, protagonisti con Marilyn Monroe del film "A qualcuno piace caldo" - ai primi ascolti non sembra quel che si dice memorabile, se non fosse per l'interpretazione vocale dei due artisti (e ci mancherebbe).

E' stata intanto resa nota la tracklist della versione in due Cd di "Tutte le migliori":

Volume 1:

Eva

Specchi riflessi

Amami amami

Acqua e sale

A un passo da te

Brivido felino

Come un diamante nascosto nella neve

Sempre sempre sempre

È l’amore

Sono le tre

Che t’aggia dì

Volume 2:

Volami nel cuore

L’emozione non ha voce

Se telefonando

Ti penso e cambia il mondo

Ancora ancora ancora

Storia d’amore

Grande grande grande

Apri il cuore

Questa vita loca

Azzurro (Remastered)

Portati via

Il ragazzo della via Gluck (Remastered)

L’importante è finire

Prisencolinensinainciusol (New Version)

Fosse vero

La gonna e l’insalata

Insieme

Io sono un uomo libero

Come si può notare, il CD 1 - ad esclusione di "Eva", appunto inedita - è una sorta di "best of" di "MinaCelentano" e di "Le migliori", i due album pubblicati dalla coppia rispettivamente nel 1998 e nel 2016. Delle tracklist dei due album sono rimaste fuori le canzoni sottoelencate

da "MinaCelentano"

Io non volevo

Dolce fuoco dell’amore

Io ho te

Dolly

Messaggio d’amore

da "Le migliori"

Se mi ami davvero

Ti lascio amore

Non mi ami

Ma che ci faccio qui

Quando la smetterò

Il secondo CD è invece una sorta di compilation di successi dei due artisti, con un'impaginazione alternata.

Da quel che è parso di capire, questa versione in due CD è un "riassunto" della versione cofanetto in quattro CD, che dovrebbe essere costituita dalle versioni integrali di "MinaCelentano" e "Le Migliori", più un CD di successi di Mina e un CD di successi di Adriano Celentano.