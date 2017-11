Gli alt rocker inglesi hanno condiviso il video del loro nuovo singolo intitolato “World Gone Mad”. Il brano fa parte della colonna sonora del film “Bright” che uscirà su Netflix il prossimo 22 dicembre e vede come protagonista Will Smith. La colonna sonora uscirà il 13 dicembre e include anche un brano in collaborazione tra Neil Young e il rapper DRAM.

Qui di seguito il video:

Sempre oggi Sharon Van Etten, cantante e polistrumentista del New Jersey, già nota anche per aver collaborato con Bon Iver e National, ha diffuso un nuovo video dove suona dal vivo il brano “Keep”. Il brano è la seconda uscita del nuovo album “(it was) because i was in love", la ristampa rimasterizzata del disco di debutto della Van Etten, “Because I Was In Love” del 2009. “(it was) because i was in love" uscirà il prossimo 17 novembre 2017.

Il video è diretto da Sean Durkin e potete guardarlo qui di seguito:

Notizie anche dagli Empire Of The Sun: Il duo elettronico di Sydney ha annunciato che uscirà domani, venerdì 10 novembre, il loro nuovo EP intitolato “On Our Way Home” che conterrà oltre alla title track, anche diversi remix. La band ha anche condiviso un nuovo video per la loro traccia "Way to Go" presente nell’album “Two Vines” del 2016. Il nuovo video è possibile vederlo qui; di seguito il video di una versione dal vivo del brano: