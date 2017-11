Sarà una data alla Town Hall di New York, il prossimo 23 febbraio, a suggellare la chiusura del "Combattente tour" di Fiorella Mannoia, serie di eventi che ha visto la cantante romana in scena su cento palchi italiani ed europei a partire dallo scorso mese di marzo: i biglietti per l'evento speciale saranno disponibili a partire da domani, 10 novembre, sul suo sito ufficiale.

Nei prossimi giorni l'artista sarà di scena in Lussemburgo, al Bataclan di Parigi, alla Madeleine di Bruxelles e alla Union Chapel di Londra, per poi fare ritorno in Italia il prossimo primo dicembre, a Firenze, dove prenderà il via l'ultima branca nazionale del tour, che si concluderà al Teatro degli Arcimboldi di Milano il prossimo 13 gennaio.