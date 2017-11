In occasione del ritorno sul mercato della versione celebrativa per il venticinquennale di "Automatic for the People", l'ottavo album in studio consegnato agli annali dalla band di Michael Stipe e soci nel 1992, i R.E.M. hanno reso disponibile in streaming gratuito sul proprio canale ufficiale Youtube la versione inedita e non censurata del video di "Nightswimming", l'undicesima traccia dell'album le cui parti orchestrali furono scritte e arrangiate dal già bassista dei Led Zeppelin John Paul Jones.

Rispetto all'originale, la "R version" ("versione vietata") del video di "Nightswimming" è caratterizzata da una lunga intro dove sono ripresi un gruppo di giovani che si ritrovano di notte in riva a un lago e, a lume di falò, si spogliano completamente per fare un bagno. Nella sequenza che accompagna la note del brano, inoltre, sono inserite scene inedite di nudo integrale non presenti nella versione ufficiale della clip presentata in occasione del lancio del singolo originale.

"L'idea fu di Jem Cohen [il regista del video, ndr]", ha spiegato Stipe in un dietro nel dietro le quinte del video: "Chiamò tutti i suoi amici più fighi dicendogli: 'Andiamo al lago, a farci una nuotata'. Mise in piedi un impianto luci del tutto rudimentale, la gente si spogliò davvero...". "E' una semplice e liberatoria celebrazione di tutti i tipi di corpi che nuotano in tutti i tipi di acque", ha riferito dal canto suo Cohen all'edizione americana di Rolling Stone: "I video in stile MTV mi sono sempre sembrati sessisti e mercificanti: questa clip mi è sempre sembrata un'opportunità per ribellarmi. Avevamo un girato talmente bello che mi dispiaceva limitarlo alla sola canzone, così è diventato il cortometraggio che vedete ora, con le interruzioni, i nudi integrali eccetera...".

Questa versione del video di "Nightswimming" sarà inclusa nel disco blu-ray incluso nella nuova edizione di "Automatic for the People" in uscita domani, venerdì 10 novembre.