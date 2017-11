Ricordate la clip che nel 1984 accompagnò la hit degli Wham! "Last Christmas", che vedeva George Michael e Andrew Ridgeley alle prese con schermaglie romantiche sulle nevi di Saas-Fee, in Svizzera? Il cantautore di "Divide (÷)", più di trent'anni dopo, ha rispolverato l'idea per realizzare il video - appena reso disponibile in Rete, e visibile nel frame qui sotto - del brano "Perfect".

La clip, girata a Hintertux, nel Sudtirolo austriaco, lo scorso mese di ottobre, è stata ideata dallo stesso Ed Sheeran insieme al suo collaboratore di lunga data Jason Koenig, già dietro la macchina da presa per il video di "Shape of You", alla quale è stata affidata la regia anche del nuovo lavoro.

"Mi è venuta in mente l’idea del video perché adoro il Natale e perché penso non ci siano abbastanza video natalizi in giro oggi", ha scherzato, al proposito, lo stesso Sheeran: "Volevo la neve e una storia romantica".