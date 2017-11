Barry Gibb, l'unico superstite del nucleo originale della band di "Saturday Night Fever", sta lavorando a un musical che porterà sui palcoscenici la storia dei Bee Gees: l'operazione sarà curata dalla Universal Theatrical Group, branca dedicata alla produzioni teatrali della major che detiene il controllo del catalogo del gruppo fondato in Australia alla fine degli anni Cinquanta, e che ha coinvolto nell'operazione anche Yvonne Gibb, vedova di Maurice, scomparso nel 2003, e la fondazione intitolata a Robin Gibb, morto nel 2012.

"Sono molto contento di lavorare con loro", ha spiegato Barry: "Per noi è una nuova avventura, oltre che a una grande opportunità di puntare i riflettori sui miei fratelli e riferire una storia che meritava di essere raccontata. Per me è un'onore avere al mio fianco le persone che rispetto di più: non vedo l'ora di iniziare".

Al momento non sono state fatte previsioni relative alle tempistiche della messa in scena della pièce, né riguardo la città alla quale verrà accordato l'onore di ospitare la prima.

Il prossimo 17 novembre tornerà nei negozi l'edizione celebrativa per il quarantennale di "Saturday Night Fever", la colonna sonora in parte scritta e registrata dai Bee Gees per il celebre omonimo film interpretato da John Travolta (nei panni di Tony Manero) arricchita da materiale inedito, contenuti extra, foto e note di copertina inedite, una versione restaurata del documentario e la rimasterizzazione completa delle tracce originali incluse nel disco.