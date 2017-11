La band di Jeff Tweedy ha reso disponibile in streaming gratuito sul Web l'inedito "Dynamite My Soul", outtake dal secondo album dei Wilco, "Being There" del 1996: l'occasione è fornita dalla prossima pubblicazione - il primo dicembre - delle ristampe "espanse" delle prime due prove sulla lunga distanza della band capostipite dell'alt-country, "A.M." del '95 e, appunto, "Being There" del '96.

ASCOLTA QUI L'INEDITO DEI WILCO 'DYNAMITE MY SOUL'

Nelle ristampe saranno inclusi, accanto alle versione originali delle tracklist, anche inediti, registrazioni alternative e riprese dal vivo.