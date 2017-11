Per promuovere la ristampa - in uscita il prossimo 24 novembre con, oltre alla tracklist originale, gli inediti "Sconosciuti da una vita", "Favorisca i sentimenti", "Devi morire", "Perdere la testa" e "Il kaos è chiuso" e un DVD con la registrazione del concerto dello scorso 10 aprile - del loro album "Comunisti col Rolex", J-Ax e Fedez hanno lanciato l'iniziativa rivolta ai fan battezzata "repack party": acquistando una copia fisica del disco si entrerà in possesso di un codice che potrà essere inserito sul sito - al momento ancora non attivo - repackparty.it. Una volta entrati nell'area dedicata, gli acquirenti potranno scegliere il luogo, il giorno e l'ora alla quale prendere parte all'iniziativa, organizzata solo a Roma e Milano, rispettivamente il 19 dicembre all'Atlantico Live alle ore 16.00 o alle ore 21.00 e il 21 dicembre al Fabrique alle ore 16.00 o alle ore 21.00: al momento, a parte la presenza degli artisti agli incontri, non sono stati rivelati altri dettagli relativi agli incontri.

I biglietti per il concerto che i due rapper milanesi terranno alla Stadio Meazza di San Siro, Milano, il prossimo primo giugno sono disponibili sul circuito TicketOne a prezzi compresi tra i 28 euro del terzo anello blu e verde numerato ai 200 euro del vip package che comprende, oltre a un posto prato in occasione del live, anche un incontro con gli artisti. Gli importi indicati comprendono già i diritti di prevendita, ma non eventuali commissioni addizionali.