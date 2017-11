In occasione dei Country Music Association Awards, che si sono svolti la notte scorsa, Keith Urban ha presentato una nuova canzone, “Female”, che il cantautore australiano racconta essere ispirata al fiume di denunce per molestie sessuali che ha fatto seguito al caso Harvey Weinstein.

La canzone è stata scritta lo scorso 10 ottobre da Shane McAnally, Nicolle Galyon e Ross Copperman. Keith Urban l’ha ascoltata per la prima volta tre settimane fa, e ha detto:

[la questione] mi tocca non solo come marito ma anche come padre di due giovani ragazze e come figlio. Ho avuto una reazione del cuore – il mio primo pensiero è stato che quella fosse una preghiera mantra di soul gospel, tutto in uno.

Urban aveva anticipato che “Female” sarebbe arrivata l’8 novembre con un breve video su Twitter:

Al lavoro sul suo prossimo album, l’artista dice di non aver mai pensato a questa canzone come a un singolo del disco: “È un pezzo a sé, che sento in modo molto forte”.

A questa cinquantunesima edizione dei CMA, Urban si è aggiudicato il premio di “Single of the Year” con il brano “Blue Ain’t Your Color”. Tra gli altri premi assegnati, quello di “Song of the Year” è andato alla canzone “Better Man” dei Little Big Town interpretata da Taylor Swift. Sempre loro sono stati scelti come “Vocal Group of the Year”.

Con un video condiviso su Twitter, Swift racconta la sua reazione all’annuncio della vittoria: