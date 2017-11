All'inizio non appariva nelle foto. E se appariva, cercava di camuffare il suo viso. Ad un certo punto, poi, Gazzelle ha cominciato a mostrare la sua faccia ai fan, che così hanno potuto dare un volto al cantante di "Quella te" - il vero nome di Gazzelle, però, continua ad essere avvolto da un velo di mistero.

"Quella te", uscito nel dicembre dello scorso anno, è stato il singolo d'esordio di Gazzelle, a cui hanno fatto seguito "NMRPM", "Zucchero filato", "Non sei tu" e, finalmente, l'album d'esordio.

Intitolato "Superbattito", il primo disco del cantautore romano, è uscito lo scorso marzo per l'etichetta indipendente Maciste Dischi ( qui la recensione di Rockol ), prodotto da Igor e Flavio Paradini e registrato allo studio Cubo Rosso Recording di Roma, con la supervisione artistica del cantautore Leo Pari: otto pezzi tra synthpop e cantautorato, caratterizzati da arrangiamenti minimal (note di pianoforte, batteria di sottofondo e chitarre), che hanno suscitato l'interesse dei seguaci non solo della nuova scuola di cantautori romani ma anche dei seguaci della scena indie-alternative.

Il disco tornerà nei negozi all'inizio del 2018 in edizione deluxe, con il titolo di "Megasuperbattito", sempre per l'etichetta Maciste Dischi (ma sarà edito da Sony e ATV e distribuito da Artist First). Questa nuova edizione conterrà, oltre alle canzoni già presenti nell'edizione standard, anche i singoli pubblicati da Gazzelle quest'estate: "Sayonara" e "Stelle filanti". Ci saranno, poi, altri inediti: tra questi "Nero", pubblicato pochi giorni fa in rete.

Subito dopo l'uscita dell'edizione deluxe del disco Gazzelle tornerà ad esibirsi dal vivo. Nella primavera del 2018 il cantautore terrà due concerti, uno a Roma (16 marzo, Atlantico) e uno a Milano (18 marzo, Fabrique).

I biglietti per la data romana e per quella milanese saranno disponibili in esclusiva per gli iscritti a Vivo Club dalle ore 10 di giovedì 9 novembre. Dalle 10 di venerdì 10 novembre sarà possibile acquistarli sul sito di TicketOne, mentre dalle 10 di lunedì 13 novembre si potranno acquistare anche presso i punti vendita autorizzati. Il prezzo è di 15 euro, più diritti di prevendita ed eventuali commissioni addizionali.