Lorde ha proposto dal vivo una cover di un classico di Bruce Springsteen.

Durante un recente concerto tenuto a Christchurch, in Nuova Zelanda, la cantautrice ha inserito in scaletta "I'm on fire", hit del Boss datata 1985:

"Questa è una canzone che mi piace tantissimo. È un pezzo speciale".

Guarda il video

Lorde ha ricambiato così il favore che Bruce Springsteen le fece nel 2014, quando il rocker aprì un suo concerto suonando una cover di "Royals" , la hit con la quale Lorde scalò le classifiche di tutto il mondo nel 2013, all'inizio della sua carriera

Pubblicata nel 1985 all'interno dell'album "Born in the U.S.A.", nel corso degli anni "I'm on fire" è stata riproposta da numerosi artisti: tra questi anche Johnny Cash (che la incise nel 2000 per l'album-tributo "Badlands - A tribute to Bruce Springsteen's Nebraska"), John Mayer (che registrò la sua versione di "I'm on fire" come bonus track della versione digitale dell'album "Battle studies", su iTunes, nel 2009) e Amy MacDonald (che l'ha incisa per il suo album "Under stars", uscito quest'anno).