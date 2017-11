E' uscito l'1 settembre il quarto album, "Omnion", del collettivo dance guidato da Andrew Butler (ideale seguito di "The Feast of the Broken Heart", pubblicato nel 2014).

Dopo aver fatto circolare i video dei primi due brani dell'album, "Omnion"



e "Controller"Hercules & Love Affair diffondono ora il coloratissimo video di "Rejoice", cointerpretato con Rouge Mary da due drag queen, Cybersissy e BaybeJane.Lo potete vedere qui sotto:

Questa la tracklist di "Omnion":

1. "Omnion"

2. "Controller"

3. "Rejoice"

4. "Are You Still Certain?"

5. "Running"

6. "Fools Wear Crowns"

7. "Lies"

8. "Wild Child"

9. "My Curse and Cure"

10. "Through Your Atmosphere"

11. "Epilogue"