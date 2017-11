Il cantante di Correggio attraverso un video condiviso sulla sua pagina ufficiale Facebook ha annunciato che il film “Made in Italy”, tratto dall'omonimo concept album, uscirà nelle sale il 25 gennaio del prossimo anno.

Qui potete vedere il post condiviso da Ligabue:

Sono qua per ringraziarvi per il tour che è stato un tour speciale anche nella sfiga, nel senso che abbiamo battuto ahimè un record negativo che è stato quello di far spostare 34 date...cosa che ovviamente nessuno voleva

Prosegue Ligabue in riferimento al film:

Vogliamo consegnare il film per tempo in modo che la scadenza prevista, cioè la data di uscita il 25 gennaio, venga mantenuta”. Il film parte dall'album "Made In Italy", in realtà si sviluppa in una storia molto più complessa e articolata con molti più personaggi, però insomma il disco resta lo specchio fedele di una buona parte del film

La pellicola, prodotta da Domenico Procacci per Fandango e distribuita da Medusa Film, vede come protagonisti Stefano Accorsi nei panni del protagonista, Kasia Smutniak, Fausto Maria Sciarappa, Walter Leonardi, Filippo Dini, Tobia De Angelis, Alessia Giuliani e Gianluca Gobbi. "Made in Italy" è il terzo film di Ligabue (dopo “Radiofreccia” e “Da zero a dieci”), nelle sale dal 25 gennaio 2018.