La musicista colombiana è stata costretta a cancellare la prima data europea del suo ’’El dorado world tour” che era in programma per oggi, 8 novembre a Colonia, in Germania, a causa di un problema alle corde vocali.

Shakira lo ha reso noto attraverso un post pubblicato sul suo profilo Instagram ufficiale:

A post shared by Shakira (@shakira) on Nov 7, 2017 at 2:29am PST

“I miei medici mi hanno ordinato di stare a riposo per evitare danni maggiori alle corde vocali che potrebbero tenermi lontana dai palchi. Sono devastata di non poter esibirmi nel primo show di Koln, in Germania”.

Si legge ancora nella comunicazione della cantante:

“Il team di Live Nation sta lavorando per trovare una nuova data dove recuperare il concerto in Germania”.

Il tour di “El Dorado” partirà quindi dalla data di Parigi del prossimo 10 novembre. L’unica data in programma in Italia è per il 3 dicembre al Mediolanum Forum di Assago (Mi).